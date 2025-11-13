6 dispositivos que puedes conectar al puerto HDMI de tu TV y no lo sabías

Aunque muchos lo pasan por alto, el puerto HDMI de tu TV tiene la capacidad de ampliar sus funciones, dependiendo del dispositivo que busques conectar. Y ahí es donde está la pregunta clave: ¿Sabes cuántos puedes adaptar?

El puerto HDMI es más que una entrada para consolas o reproductores tradicionales. Expertos del portal Redes Zone destacan que también sirve como un canal versátil que transforma tu televisor en una herramienta de trabajo, un centro de entretenimiento o incluso un punto de control de seguridad.

6 dispositivos que puedes conectar al puerto HDMI de tu TV

Cámaras de vigilancia

Una gran parte de los sistemas de vigilancia, ya sean NVR o DVR, incluyen una salida HDMI que permite ver las imágenes en directo desde el televisor. Esto facilita revisar quién está en la puerta o monitorear áreas externas sin necesidad de aplicaciones móviles.

También resulta útil para hogares donde varias personas desean acceder a la vista de seguridad desde un solo punto.

Raspberry Pi

Este pequeño ordenador es uno de los dispositivos más versátiles que se pueden conectar por HDMI. Al hacerlo, se convierte en lo que el usuario necesite: una consola retro para revivir clásicos, un centro multimedia con aplicaciones como Kodi o un servidor doméstico para gestionar archivos.

Incluso, permite trabajar con dos pantallas, lo que lo convierte en una solución económica y adaptable para múltiples tareas.

Reproductores multimedia de streaming

En televisores lentos o sin sistema inteligente, incorporar un reproductor de streaming mediante HDMI es una actualización inmediata. Además de mejorar la velocidad, agrega apps modernas, funciones avanzadas y acceso fluido a contenido online.

Para televisores antiguos, este accesorio es la forma más rápida de obtener ventajas propias de un modelo reciente sin necesidad de cambiar de equipo.

Barras de sonido y reproductores físicos

El puerto HDMI ARC o eARC permite enlazar barras de sonido con mayor calidad que las conexiones ópticas o analógicas. El resultado es un audio más limpio, envolvente y estable. También ayuda a evitar cables extra y permite controlar el volumen desde el mismo control del televisor.

Y para quienes todavía disfrutan de DVDs o Blu-ray, esta entrada sigue siendo una opción confiable que ofrece buena imagen y sonido sin depender de la conexión a internet.

Consolas de videojuegos

PlayStation, Xbox y Nintendo Switch aprovechan al máximo la capacidad del HDMI para entregar gráficos nítidos y sonido envolvente. Esta conexión es esencial para disfrutar juegos modernos sin retrasos, ya que supera ampliamente lo que ofrecían los cables analógicos de generaciones anteriores.

Computadoras portátiles o de escritorio

Conectar una laptop o un PC al televisor mediante HDMI es una manera rápida de usar una pantalla más grande para trabajar, presentar proyectos o ver contenido en grupo.

Es una solución útil para quienes no cuentan con monitor adicional o desean aprovechar el espacio de la sala como área de trabajo temporal.