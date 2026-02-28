Adiós a WhatsApp: estos teléfonos perderán la app desde el 1 de marzo

A partir del 1 de marzo varios modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con WhatsApp, debido a que ya no cumplen con los requisitos mínimos del sistema operativo, necesarios para ejecutar las versiones más recientes de la plataforma.

Como sucede con frecuencia (casi mensualmente), esta decisión forma parte de un proceso habitual que implementa la compañía, propiedad de Meta Platforms, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar el funcionamiento general de la aplicación.

Qué celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de marzo

Según el centro de ayuda oficial de la aplicación, WhatsApp requiere Android 5.0 o versiones posteriores, así como iOS 15.1 o superior en el caso de los iPhone. Los dispositivos que no pueden actualizarse a estos sistemas quedan automáticamente fuera de servicio.

Estos son los dispositivos afectados:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

LG

Optimus L5

Optimus L7

LG G2

Sony

Xperia Z

Xperia Z1

Xperia E3

Apple

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (primera generación) y anteriores

La mayoría de estos equipos fueron lanzados hace más de diez años y ya no reciben soporte oficial ni actualizaciones de software.

El motivo principal de que pierdan WhatsApp es la incompatibilidad técnica. Los sistemas operativos obsoletos no pueden adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad, rendimiento y funcionalidad de la aplicación.

Si no existe ninguna actualización disponible, la alternativa más recomendable es migrar la cuenta a un teléfono más moderno. Antes de hacerlo, es fundamental realizar una copia de seguridad de los chats, fotos y archivos. Esto permite transferir toda la información al nuevo equipo sin perder conversaciones importantes.

Te puede interesar:

· Qué hacer con una tablet vieja: 7 trucos para aprovecharla al máximo

· El video más visto de la historia en TikTok: el secreto detrás de su éxito

· El truco para que tu teléfono se cargue más rápido y no es apagarlo