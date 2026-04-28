El aparato que nunca debes acercar a tu router y que está destruyendo la velocidad de tu WiFi

¿Tu internet va lento y no sabes por qué? Puede que el problema no sea tu proveedor de internet ni tu plan contratado, sino un electrodoméstico que tienes a pocos metros del router y que está saboteando tu conexión sin que te des cuenta. El culpable principal es uno de los más comunes en cualquier cocina: el horno microondas.

Por qué el microondas es el peor enemigo de tu WiFi

Esto tiene una explicación técnica bastante directa. El microondas emite radiación en la banda de los 2,4 GHz, la misma frecuencia en la que operan la gran mayoría de los routers WiFi domésticos . Cuando ambos aparatos están activos al mismo tiempo, se genera una interferencia directa que afecta la transmisión de datos entre tu router y tus dispositivos.

De acuerdo con portales especializados como High Speed Internet y Celsia, citados en el análisis de Infobae, esta coincidencia de frecuencias puede provocar fluctuaciones en la velocidad de conexión e incluso interrupciones temporales del servicio . Es decir, si estás en videollamada o bajando un archivo pesado justo cuando alguien calienta comida en el microondas, es muy probable que notes un bajón en tu conexión.

La solución es más sencilla de lo que parece: mantener el mayor espacio posible entre el router y el microondas. No tienen que estar en habitaciones separadas necesariamente, pero sí alejados el uno del otro para reducir al mínimo esa competencia de señales .

Otros electrodomésticos que también afectan tu red

El microondas es el principal culpable, pero no el único. Televisores, computadoras y sistemas de sonido también pueden generar campos electromagnéticos que alteran el flujo de datos inalámbricos de tu red . Aunque su impacto es menor, cuando tienes varios de estos aparatos concentrados en el mismo espacio, el efecto combinado puede ser bastante notable.

A esta lista se suman otros dispositivos que quizás no esperabas:

Teléfonos inalámbricos : muchos modelos antiguos operan también en la banda de 2,4 GHz y compiten directamente con la señal del router.

: muchos modelos antiguos operan también en la banda de 2,4 GHz y compiten directamente con la señal del router. Monitores para bebés : especialmente los analógicos, pueden emitir señales que interfieren con el WiFi si están ubicados cerca del router.

: especialmente los analógicos, pueden emitir señales que interfieren con el WiFi si están ubicados cerca del router. Dispositivos Bluetooth: audífonos, teclados y ratones inalámbricos también usan la banda de 2,4 GHz mediante una técnica de salto de frecuencia que puede generar ruido en la señal.

La clave está en evitar concentrar todos estos aparatos en el mismo punto de la casa donde tienes instalado el router.

Dónde deberías poner el router para tener mejor señal

Más allá de alejarlo del microondas, la ubicación del router dentro de tu hogar es decisiva para el rendimiento general de la red . Colocarlo en una posición central de la casa permite que la señal se distribuya en todas las direcciones con mayor eficiencia, logrando una cobertura más uniforme en cada rincón.

Si vives en una casa de varios pisos, lo ideal es ubicarlo cerca del techo del primer piso o cerca del suelo del segundo, siempre buscando ese punto central que maximice el alcance . Además, hay que evitar esquinas, armarios cerrados o espacios con grandes obstáculos, porque la señal WiFi se extiende mejor cuando tiene el camino libre.

Las paredes y los materiales de construcción también juegan un papel importante . Materiales como el metal, la piedra, el agua y los azulejos son barreras mucho más difíciles de atravesar para las ondas WiFi que la madera o los paneles de yeso. Si la señal tiene que cruzar varias paredes gruesas para llegar a tu cuarto, es normal que la velocidad baje considerablemente.

Otros consejos prácticos que marcan la diferencia:

Eleva el router del suelo para que pueda sortear muebles grandes que bloquean la señal .

para que pueda sortear muebles grandes que bloquean la señal . Usa cables Ethernet en las zonas donde la señal WiFi no llega bien, conectando los dispositivos directamente al router y eliminando cualquier interferencia inalámbrica .

en las zonas donde la señal WiFi no llega bien, conectando los dispositivos directamente al router y eliminando cualquier interferencia inalámbrica . Reduce el número de dispositivos conectados simultáneamente , ya que cada aparato consume parte del ancho de banda disponible.

, ya que cada aparato consume parte del ancho de banda disponible. Revisa la configuración de tu router, especialmente el canal WiFi que estás usando, ya que cambiar a uno menos congestionado puede mejorar notablemente el rendimiento.

Algo tan cotidiano como calentar comida puede estar afectando directamente tu velocidad de internet. Alejar el microondas del router es uno de los cambios más simples y efectivos que puedes hacer hoy mismo para notar una mejora real en tu conexión WiFi .

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