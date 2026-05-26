Cómo conseguir un WiFi más rápido y seguro con una red para invitados





La configuración solo lleva unos minutos y es una buena forma de proteger tus datos y dispositivos

Una red para invitados puede impedir que las personas que usan tu WiFi accedan a tus dispositivos.

By Nicholas De Leon

Si alguna vez has dudado en compartir tu contraseña de Internet con alguien que te visita, tal vez una niñera, un técnico o algún amigo del vecindario que tu hijo haya traído a casa, quizá te interese configurar una red WiFi para invitados.

Con el verano a la vuelta de la esquina y las parrilladas en el patio y las reuniones familiares por venir, vale la pena tener todo listo desde ahora. Y solo toma unos minutos.

Una red para invitados permite a los usuarios conectarse al WiFi sin tener acceso directo a los dispositivos de tu red principal. Tu teléfono, tu computadora portátil y tus dispositivos domésticos inteligentes quedan protegidos frente a posibles riesgos de privacidad y seguridad. Piénsalo como darles a los visitantes acceso a las áreas comunes de tu casa, pero sin permitirles subir a las habitaciones.

La privacidad y la seguridad no son las únicas razones para configurar una red de invitados. También te permite establecer fácilmente límites en el uso del ancho de banda para evitar que los dispositivos de tus invitados hagan más lenta tu conexión a internet. A mí me gusta tener invitados tanto como a cualquiera, pero cuando arranca la temporada de béisbol, nadie se interpone entre mí y la aplicación de la MLB.

Configurar una red para invitados es más fácil de lo que crees. La mayoría de los routers modernos vienen con funciones integradas que puedes activar en unos pocos pasos desde tu teléfono o portátil. A continuación, explicaremos con más detalle los beneficios de una red para invitados, cómo protege tus datos y cómo configurarla en tu hogar. Al final, podrás compartir el acceso al WiFi con confianza, sin comprometer la seguridad ni la comodidad.

Los beneficios de una red para invitados

Hay muchas razones válidas para configurar una red para invitados, pero para nosotros, todo se reduce a estas tres: Puede mejorar la privacidad y la seguridad de tus dispositivos, simplificar el proceso de compartir el WiFi con quienes te visitan y mejorar el rendimiento de tu red.

Empecemos por la seguridad.

Cuando les das acceso a tu red principal a los invitados, básicamente abres la puerta a todo tu ecosistema digital. Dependiendo de cómo esté configurado todo (y siendo que casi nadie se detiene a verificar dos veces la configuración de cada aparato), cualquier dispositivo conectado a tu WiFi, desde tu portátil del trabajo, cámaras de seguridad, termostatos inteligentes hasta los dispositivos de almacenamiento conectados a la red (NAS), puede ser potencialmente accesible para esos usuarios.

Al crear una red para invitados, eliminas este problema por completo.

“Mis hijos traen a sus amigos a casa y todos quieren conectarse al WiFi”, afirma Sandeep Harpalani, vicepresidente de gestión de productos de la compañía fabricante de routers Netgear. “Al configurar una red para invitados, ellos pueden acceder a Internet, pero no tienen acceso a ninguno de los dispositivos de la red principal. Son dos redes WiFi separadas que no se comunican entre sí”.

Aunque la persona que te visita no tenga malas intenciones, el dispositivo que usa podría estar infectado con malware (software malicioso). Un portátil infectado podría propagar software malicioso a tus propios dispositivos. Una red para invitados actúa como un filtro de seguridad, que evita ese tipo de contaminación cruzada.

Además, una red para invitados simplemente te facilita la vida. Imagina que organizas una reunión familiar y tu primo te pide la contraseña del WiFi. Tendrías que ponerte a buscar entre tus notas para encontrar esa larga y complicada combinación de letras y números que configuraste hace años, y deletrearla con pena.

¿Es una “L” minúscula o una “I” mayúscula?

Con una red para invitados, puedes configurar una contraseña sencilla y fácil de recordar, algo como “JonesGuestWiFi” que no te importe compartir. ¿Y qué es más fácil que una contraseña de WiFi fácil de recordar? Una que no tengas que recordar en absoluto. Algunos routers te permiten generar un código QR en su lugar. Imprímelo, pégalo en el refrigerador, dile al invitado que lo escanee con la cámara del teléfono y listo.

Tus propios dispositivos inteligentes también representan un riesgo, más grave de lo que podrías pensar. Muchos de estos dispositivos, como las cámaras de timbre o las bombillas inteligentes, vienen con un firmware (software interno) obsoleto que rara vez se actualiza. Una vez que alguien entra en tu red principal, puede ver todo lo demás que hay en ella, tu portátil del trabajo, tu teléfono, tu unidad NAS, y puede exponer silenciosamente tus otros dispositivos o incluso usar la red como punto de entrada para acceder a ellos. Agrupar tus dispositivos inteligentes fuera de la red de invitados añade una capa significativa de protección sin requerir ningún conocimiento técnico especializado.

Para la mayoría de los hogares, una red para invitados ofrece toda la protección necesaria. Si quieres ir más allá, por ejemplo, si tienes muchos dispositivos domésticos inteligentes y quieres un control más estricto sobre qué dispositivos pueden comunicarse entre sí, infórmate sobre las VLANs (Virtual Local Area Networks, o redes de área local virtuales), que te permiten dividir tu red en segmentos totalmente aislados con reglas de protección explícitas. Su configuración es más compleja y no todos los routers domésticos la admiten, pero es el siguiente paso si alguna vez te quedas sin espacio en una red de invitados básica.

¿Una última razón para crear una red de invitados? Mejores conexiones WiFi para tus propios dispositivos. La red de invitados te permite controlar los límites de ancho de banda, asegurando que los invitados no hagan más lenta tu conexión mientras ves una película en streaming o estás en una videollamada importante. Nadie quiere lidiar con interrupciones porque las visitas están acaparando el ancho de banda.

Cómo configurar una red para invitados

Configurar una red de invitados WiFi es bastante sencillo, incluso si no eres un experto en tecnología. Los pasos variarán según tu modelo e tu router, pero la mayoría de los routers modernos tienen una función de red de invitados integrada que se puede activar en solo unos minutos. Aquí tienes una guía para ayudarte a empezar.

En primer lugar, abre la aplicación del teléfono o la página de configuración de tu router. Es muy probable que hayas usado una aplicación para configurar el modelo, pero si eres de la vieja escuela como yo, es posible que hayas usado una página web a la que normalmente se accede mediante la dirección IP impresa en una etiqueta del propio router (mira en la parte inferior). Esta es algo así como 192.168.1.1 o 192.168.0.1. La mía es 192.168.50.1, por ejemplo.

Si buscas ese número en Internet, normalmente encontrarás el camino a la página de configuración.

Una vez que hayas iniciado sesión en la aplicación o en la página de configuración, busca una opción llamada “Red de invitados” o algo similar. (Mi router Asus la llama “Guest Network Pro”). Suele encontrarse en la sección de Wireless Settings or Network Settings (Configuración inalámbrica o Configuración de red).

Activa la red y asígnale un nombre único (lo que técnicamente se conoce como SSID), algo sencillo como “JonesGuestWiFi” para que sea fácil de identificar. Aquí también podrás establecer límites de ancho de banda y la duración del acceso. Es posible que quieras establecer límites de tiempo para el acceso a la red WiFi si, por ejemplo, quieres que tus hijos dejen de ver YouTube a una hora determinada.

Una vez que hayas terminado de ajustar la configuración, guarda los cambios y, si es necesario, reinicia el router. Prueba la red conectando un dispositivo y comprueba que ofrece acceso a la red WiFi para invitados, pero no a tus dispositivos personales.

¡Y ya está! Ahora tienes una red práctica que permite a los invitados conectarse a Internet sin comprometer tu privacidad ni tu seguridad.

Si alguna vez necesitas cambiar la contraseña o desactivar la red, solo tienes que volver a la configuración del router y realizar los ajustes necesarios. Con esta configuración, podrás compartir el acceso a la red WiFi con tus invitados con total tranquilidad, mientras mantienes tu red doméstica funcionando de forma segura y sin problemas.

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