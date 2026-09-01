Nueva York denuncia que Trump retiene 40% de fondos para prevenir otro ataque terrorista

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elevaron este martes la presión contra la Administración de Donald Trump por la retención de recursos federales destinados a la seguridad antiterrorista.

De acuerdo con información de EFE, ambos funcionarios sostienen que el Gobierno federal mantiene congelado alrededor del 40% de los fondos antiterroristas asignados al estado, una situación que, según denunciaron, afecta directamente la capacidad de las autoridades para responder ante posibles amenazas.

Hochul aseguró que Washington adeuda $87 millones a Nueva York y recordó que el estado continúa siendo considerado un objetivo prioritario frente a posibles ataques terroristas.

“Donald Trump está reteniendo fondos destinados a mantener a los neoyorquinos a salvo de otro ataque terrorista”, afirmó la gobernadora durante una rueda de prensa.

La demócrata también cuestionó al presidente por no haber cumplido, según su versión, el compromiso asumido hace un año para restablecer los recursos. “Fue otra promesa rota”, dijo.

¿En qué se utilizarían los recursos?

Mamdani explicó que la disputa no gira alrededor de programas administrativos sin impacto inmediato. Según el alcalde, el dinero permitiría mantener capacidades esenciales de respuesta ante emergencias.

Entre ellas mencionó el financiamiento completo de 12 escuadrones de desactivación de explosivos distribuidos en Nueva York, además de sistemas de comunicación interna del Departamento de Bomberos de Nueva York para actuar ante una emergencia de gran escala.

El alcalde también señaló que estos recursos son necesarios para responder frente a una eventual amenaza radiológica, una de las situaciones contempladas dentro de los protocolos de seguridad.

“No hay excusa para que el Gobierno federal deje a la ciudad más grande de la nación cargando sola con esta responsabilidad”, sostuvo Mamdani.

La disputa llega antes del aniversario del 11-S

Las acusaciones ocurren pocos días antes de que Estados Unidos conmemore el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron más de 2,700 personas muertas en Nueva York.

Hochul volvió a arremeter contra Trump y advirtió que mantener retenidos los fondos tendría consecuencias políticas y de seguridad. Afirmó que, de no liberarlos, el presidente estaría “traicionando a cada familia que perdió a alguien el 11 de septiembre, a cada policía y bombero”.

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