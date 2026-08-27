Un juez militar fija fecha para el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, el “cerebro” de los ataques del 11-S

El juicio de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de estar detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre comenzará en junio de 2028, dictaminó un juez militar.

Mohammed, nacido en Kuwait, dijo anteriormente que planeó la operación del 11 de septiembre de 2001 “de la A a la Z”.

Está acusado junto con tres presuntos cómplices, Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi, según un fallo del juez de la Fuerza Aérea, teniente coronel Michael A. Schrama, emitido el 26 de agosto.

Los fiscales solicitaron que su juicio comenzara en enero de 2027, pero Schrama escribió que el juicio comenzará 18 meses después, el 5 de junio de 2028, para garantizar que haya tiempo suficiente para resolver las disputas previas al juicio, incluso sobre qué pruebas se pueden presentar, según informó la BBC.

Incluso la fecha de inicio de 2028 dependerá de los plazos previos al juicio y de las disputas legales, informó Associated Press.

?? A U.S. military judge has scheduled the long-delayed trial of Khalid Sheikh Mohammed and three alleged co-conspirators for June 2028 at Guantánamo Bay. Mohammed is accused of masterminding the September 11, 2001 attacks, which killed nearly 3,000 people.



The judge rejected? pic.twitter.com/Op32gd14Uo — Antoine D (@AD1968F) August 27, 2026

Mohammed, que fue a la universidad en Estados Unidos en la década de 1980, fue arrestado en Pakistán en 2003, y desde 2006 se encuentra detenido en la Bahía de Guantánamo.

Se le acusa de haber tenido la idea de entrenar pilotos para volar aviones comerciales contra edificios y de contarle a Osama bin Laden, el exlíder de Al Qaeda, sobre el plan.

El próximo mes de septiembre se cumplirán 25 años desde que miembros de la organización yihadista secuestraron cuatro aviones, dos de ellos estrellados contra los edificios del World Trade Center de la ciudad de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro contra un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control del avión.

A lo largo de los años, las sucesivas administraciones estadounidenses han luchado por llevar a juicio a este hombre de 61 años por su presunta participación en lo que sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense, con 2,977 personas muertas.

De acuerdo con The Guardian, el caso se ha retrasado por cuestiones que incluyen disputas sobre si las declaraciones obtenidas durante la detención de Mohammed pueden utilizarse en el juicio. Según informes, fue sometido a técnicas de interrogatorio coercitivos mientras estuvo bajo custodia.

Anteriormente se había programado un juicio para 2021, pero luego fue cancelado, informó AP. Mientras tanto, Schrama es el quinto juez que preside la comisión militar desde la lectura de cargos de los acusados ​​en 2012.

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