Donald Trump volverá a alejarse de Nueva York durante el 25 aniversario del 11-S

Por segundo año consecutivo, el presidente Donald Trump volverá a alejarse de Nueva York al conmemorar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El periódico The New York Times aseguró que el mandatario de la nación estaba interesado en asistir a la Zona Cero para dirigir un mensaje durante el 25 aniversario del 11-S, pero ante la restricción establecida desde 2012 de no pronunciar discursos en dicho lugar, optó por elegir a la sede del Pentágono como alternativa.

Mediante un comunicado, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, ofreció un adelanto del mensaje que el republicano de 80 años emitirá al recordar una de las fechas más tristes de la historia de la nación.

“Como neoyorquino orgulloso, el presidente Trump ha hablado de sus propias experiencias al presenciar los horribles sucesos del 11 de septiembre de 2001.

En el 25 aniversario de este trágico día, el presidente recordará a quienes fueron asesinados a manos de terroristas malvados, honrará a sus seres queridos y rendirá homenaje a los valientes socorristas que arriesgaron sus vidas para rescatar a sus compatriotas estadounidenses”, indicó.

En 2024, Donald Trump acompañado de James David Vance, en ese entonces su compañero de fórmula, asistió a la ceremonia efectuada en la Zona Cero, la cual fue encabezada por Joe Biden, exmandatario de la nación, y Kamala Harris en su rol de vicepresidenta.

Este año, en los tres lugares donde cuatro aviones comerciales fueron estrellados por terroristas suicidas coordinados por el grupo extremista Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden, estará presente algún miembro del gobierno.

Con respecto a Nueva York, se filtró la noticia que sería J.D. Vance a quien le corresponderá asistir en representación del presidente.

Durante su primera etapa al frente de la Casa Blanca, Trump estuvo a al frente de la conmemoración del 11-S llevada en el Pentágono primero en 2017 y después en 2019.

El otro par de ocasiones, en 2018 y 2020, eligió a Shanksville, Pensilvania, para honrar a las víctimas.

Sigue leyendo:

• Un juez militar fija fecha para el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, el “cerebro” de los ataques del 11-S

• Gobierno pide bloquear acuerdo de culpabilidad para el supuesto autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre

• Autor del 11-S y dos cómplices aceptan declararse culpables de los ataques terroristas.