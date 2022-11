Laura Bozzo se pone botox para rejuvenecer y vuelve a dividir opiniones: “Ya ni con milagros”

Laura Bozzo decidió someterse a un tratamiento estético para quitarse varios años de encima y lucir espectacular en persona, con lo que respondió a quienes la criticaron hace unos días por abusar de los filtros y retoques dentro de las redes sociales.

La polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ sigue acaparando los reflectores dentro y fuera de las redes sociales gracias a su personalidad explosiva y comentarios filosos que lanza en contra de algunos famosos; sin embargo, en semanas recientes también ha dado mucho de qué hablar por mostrar la apariencia de su rostro completamente al natural, al grado de autonombrarse “momia”.

Pero fue tras la publicación de una serie de fotografías en las que apareció con un rostro rejuvenecido que recibió una lluvia de críticas por abusar de los filtros de redes sociales y no reconocer su edad.

Ante los fuertes señalamientos, la presentadora peruana decidió ponerse en manos de un experto para someterse a un tratamiento de botox, con el que asegura volverá a lucir un rostro libre de arrugas y otros daños que, según le explicó el dermatólogo Javier Ruiz, es un daño generado por el sol y podría comenzar a ver los resultados desde los tres días posteriores a la aplicación.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop empezamos ya con un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol. La próxima semana verán los cambios”, sentenció la comunicadora de 70 años.

Como era de esperarse, el tratamiento al que se sometió la llamada “Señorita Laura” terminó dividiendo opiniones, ya que mientras algunos seguidores la defendieron asegurando que está en todo su derecho de utilizar este tipo de ayuda, algunos más comentaron que sigue sin aceptar su edad y “ni con milagros” podría lucir como desea.

“Mujer acepte que ya usted es mayor, no se puede vivir en la juventud eterna”, “Y la edad también señora la edad no perdona“, “Por tomar sol y por tener casi 80 años”, “Bella por dentro y por fuera“, “Las arrugas de vejez no son por tomar tanto sol”, “Te sirvió la casa de los famosos porque te diste cuenta del deterioro qué tenías”, “Te ves espectacular, no importa lo que digan los envidiosos, la que puede puede”, “Usted ya ni con milagros“, escribieron algunos internautas.

