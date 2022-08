Laura Bozzo se somete a tratamiento de hielos en el rostro para “estirar las arrugas y verse espectacular”

Luego de causar revuelo en redes sociales por asegurar que al interior de ‘La Casa de los famosos’ parecía la Momia Juanita, Laura Bozzo vuelve a dar de qué hablar por exponer el tratamiento facial al que se sometió para estirar las arrugas y lucir espectacular.

La conductora de origen peruano está acostumbrada a llamar la atención ya sea por sus polémicas declaraciones, líos legales y hasta por permanecer como prófuga de la justicia mexicana, mientras que, en las últimas semanas se convirtió en tema de conversación por exponer su verdadera personalidad en el reality de Telemundo donde convivió con otras 16 celebridades. Y aunque no obtuvo el premio de $200 mil dólares logró el reconocimiento de su público, además de una lluvia de críticas por la apariencia de su rostro.

Es por ello que la “Señorita Laura” decidió poner punto final a las arrugas faciales siguiendo los consejos de J Balvin, quien asegura que la solución es meter la cara a los hielos.

Fue con un video publicado en su perfil oficial de Instagram, en donde Laura Bozzo compartió el momento en que se somete al tratamiento de belleza para el cual colocó una tina con hielos y sumergió el rostro unos cuantos segundos.

“Veámos si la receta de J Balvin para levantarse y estirar arrugas y verse espectacular metiendo la cara al hielo funciona”, se escucha decir a la presentadora en la breve grabación en la que se le ve poniendo a prueba el consejo del cantante colombiano.

Como era de esperarse, el clip recibió todo tipo de opiniones, desde los fanáticos que la apoyaron y elogiaron su sentido del humor, hasta quienes le recordaron el comportamiento que tuvo en el show de Telemundo.

“Eres única por eso te quiero montones”, “Jamás pensé que fuera tan graciosa“, “Que señora más cómica”, “Ya te extrañaba con tus ocurrencias”, “Mete esa lengua a ver si se te congela”, “Mejor vete al psiquiatra trátate tus cambios de personalidad”, “Ya vi que no funciona“, escribieron algunos fanáticos.

Y ahora que Laura Bozzo ha regresado a su departamento de Acapulco, Guerrero, no dudó en compartir dentro de la misma red social lo primero que hizo. Y es que, con la emoción de ver nuevamente su hogar decidió aventarse un clavado en su piscina con todo y ropa. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

