Laura Bozzo dice que parecía la “Momia Juanita” en ‘La Casa de los Famosos 2’

Tras su salida de ‘La Casa de Los Famosos 2’, Laura Bozzo sigue dando de qué hablar por todo lo que vivió en los últimos meses junto a otras celebridades, pero en especial por las fuertes discusiones que dejaron a la vista su personalidad explosiva. Sin embargo, algo que no podía dejar pasar por alto fue su aspecto físico que se convirtió en tema de conversación y generó algunos memes en los que la comparaban con otros personajes de la televisión.

Pero en esta ocasión fue la misma “abogada de los pobres” quien criticó la manera en que lucía durante el tiempo que permaneció en el reality de Telemundo.

Y es que, a lo largo de 84 días de encierro, la señorita Laura siempre se mostró de cara lavada, con el cabello desalineado e inclusive con canas, dejando atrás la imagen con la que tenía acostumbrados a sus fanáticos que admiran su trabajo en televisión y a través de las redes sociales.

Es por ello que, ahora que está de regreso y vuelve a disfrutar de la ayuda de los expertos en maquillaje y arreglo personal, ella misma decidió hacer una comparación de su apariencia con la Momia Juanita, también conocida como “la niña de los hielos” y que actualmente se encuentra exhibida en la ciudad peruana de Arequipa.

“Miren la diferencia, maquillada por Blanca, peinada por Bety, soy otra persona, parecía la momia Juanita en La Casa de los Famosos, pero un buen arreglo lo cambia todo“, expresó la polémica conductora en la grabación que fue retomada por el perfil de Suelta la Sopa en Instagram.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y en la sección de comentarios de la misma publicación algunos seguidores destacaron que no solo le debe al maquillaje su drástico cambio, pues también tiene mucho que ver los filtros que utiliza.

“¿Y el filtro? ¿A quién quiere engañar?”, “Señora acéptese como es y acepte su edad y punto”, “Los maquillajes hacen milagros“, “No cambió mucho que digamos yo la veo igual”, “Ahora es una momia maquillada”, “Pero se le quita el maquillaje queda lo mismo”, “No Laura ya no tienes remedio ni por dentro ni por fuera”, “Me gusta su sentido del humor“, “Ya sabemos qué hay detrás de tanta máscara”, “Un maquillaje no te quita lo grosera que eres“, escribieron algunos usuarios.

Tras el revuelo que causó con sus declaraciones, Laura Bozzo compartió a través de su perfil oficial de Instagram una fotografía en la que reapareció posando en traje de baño, con la que reveló cuál fue el error que cometió en La Casa de los Famosos.

“Mi error fue no tener estrategia, no jugué, solo fui quien era con lo bueno y lo malo pueden quererme por eso o odiarme por la misma razón. Era mi deuda con mi público quería conocieran todo de mi“, escribió. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

