Laura Bozzo podría ser demanda por difamación por la familia del actor Nacho Casano

El mes pasado, la conductora peruana Laura Bozzo hizo algunos comentarios sobre su compañero de ‘La Casa de los Famosos 2’ Nacho Casano. Aseguró que este tuvo un romance con un ejecutivo de una televisora. Parece que la familia del actor no ha quedado muy feliz con estos comentarios, pues a través de un comunicado han anunciado que tomarán acciones legales en contra de la presentadora por difamarlo.

“El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años, las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales”, decía el comunicado sobre las acciones que tomarían.

Adicionalmente, dicho mensaje especificó que la familia de Casano no está abierta a tolerar esta difamación: “Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con ejecutivo de una televisora, son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación, gracias”.

Por el momento, tanto Nacho como Laura siguen en “La casa de los famosos” por lo que seguramente no están al tanto sobre el tema. Tomemos en cuenta que durante el encierro de ambos famosos en la residencia del reality, Bozzo le dijo a Salvador Zerboni, que Casano supuestamente estuvo involucrado en un romance con un ejecutivo de una televisora y esa es la razón por la que ha estado en varios proyectos de televisión.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa ¿me entiendes?, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó y pues nada (…). Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos (…) porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, dijo Laura Bozzo. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos 2 (@lacasadelosfamosos__2)

Zerboni le respondió que habían coincidido en una telenovela donde Nacho Casano realizó un papel de un “mudito”, por lo que dijo: “No hablaba, no actuaba nada. Por eso me da curiosidad, porque nunca volvió a hacer nada. De la noche a la mañana aparece en una novela y luego no vuelve a salir en nada”.

