Laura Bozzo presume su rostro rejuvenecido y es criticada por abusar de los filtros

Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías en las que luce más joven, provocando que le llovieras críticas por abusar de los filtros.

La polémica presentadora peruana compartió que tendría una participación especial en el programa de Telemundo ‘La Mesa Caliente’, es por ello que publicó una serie de fotografías con las que volvió a causar revuelo por aparecer con varios años menos.

Aunque en esta ocasión La Señorita Laura le dio el crédito de tan sorprendente cambio en el rostro a su equipo de maquillistas y nuevamente se autonombró “momia” burlándose de las críticas que constantemente recibe, esto no valió para sus detractores.

“Por fin con mi equipo de maquillaje y peinado, los amo Daniel y Héctor. El regreso de la momia reinventará”, escribió al pie de las instantáneas que están dando de qué hablar.

Y es que, en la primera fotografía la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ apareció con los brazos cruzados mientras dirige la mirada a la cámara, para después posar desde la cama con una pierna alzada demostrando la elasticidad que posee a sus 70 años. Pero en donde las críticas se encendieron fue en la tercera postal en la que realizó una seductora pose para presumir el resultado que le dejó el maquillaje en su rostro.

Sin embargo, los fuertes señalamientos una vez más se hicieron presente debido al rejuvenecido aspecto que lució, haciéndole llegar mensajes de todo tipo, desde felicitaciones por lucir tan bien, hasta aquellos que la acusaron de abusar de los filtros, además de pedirle que no haga ese tipo de poses que no van con su edad.

“Demasiado filtro”, “Veo un poco de rostro en ese filtro”, “Qué buen filtro”, “No entiendo el uso exagerado de los filtros. Si al final todos la vimos en la casa de los famosos”, “Es filtro, maquillaje o se hizo algo en la cara señorita Laura”, “Eso no es maquillaje eso se llama filtro doña Laura”, “Eso pasa cuando no acepta su realidad”, “Laura todo lo que tienes que hacer para llamar la atención”, “Laura te pasas ya no estas para esas poses”, se lee en la sección de comentarios.

El amor y respeto de sus fanáticos también fue demostrado en una serie de fotografías más, en las que nuevamente se le vio con un rostro visiblemente más joven. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

También te puede interesar:

–Laura Bozzo reacciona al veredicto contra Pablo Lyle por homicidio involuntario: “Se ha hecho justicia”

–Laura Bozzo se une en solidaridad con las mujeres en Irán y se corta el cabello

–Ivonne Montero arremete una vez más contra Laura Bozzo: “No mide sus palabras”