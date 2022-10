Ivonne Montero arremete una vez más contra Laura Bozzo: “No mide sus palabras”

Ivonne Montero se refirió una vez más a la relación que mantuvo con la presentadora peruana Laura Bozzo durante su paso por “La Casa de los Famosos”, en una entrevista con el presentador Yordi Rosado a través de su canal de YouTube.

Es que desde el comienzo de la segunda temporada del reality show de Telemundo, las personalidades de la llamada “señorita Laura” y la protagonista de la telenovela “¡Anita, no te rajes!”, estuvieron en choque constante, criticándose desde lo más efímero, hasta quedar casi al borde de los golpes.

Una batalla sin cuartel frente a las cámaras

Si bien Ivonne Montero, que resultó ganadora del programa de televisión, trató de mantenerse al margen de peleas, sus compañeras en “La Casa de los Famosos”, más concretamente Laura Bozzo, y la actriz venezolana Daniella Navarro, estuvieron aliadas en su contra con el objetivo de provocarla.

Pero fue precisamente sobre Laura Bozzo que hizo énfasis la mexicana, asegurando que mientras compartieron casa, llevaban una relación muy tóxica: “Yo entendí ese juego de ella que es excesivamente ofensiva, no mide sus palabras, pero al mismo tiempo sabe desdoblarse y pedir perdón y se lo crees”, dijo Ivonne.

También indicó que en un momento cayó en la discusión víctima de la convivencia dentro de la casa, pero que una vez se reconoció molesta, decidió apartarse para no “rebajarse al nivel” de Navarro y Bozzo, con quienes no ha vuelto a hablar desde que terminó el reality.

Vale recordar que las peleas entre Ivonne Montero y Laura Bozzo se tornaron tan álgidas dentro de “La Casa de los Famosos”, que incluso abordaron temas como la salud de Antonella, la hija de Ivonne de 9 años que está enfrentando una cardiopatía congénita por la que ha ido a la sala de operaciones en varias oportunidades.

No todo fueron controversias

Pero no todo fue alrededor de “La Casa de los Famosos” enn la conversación con Yordi Rosado, Ivonne Montero también habló sin tapujos sobre su primer trabajo en una tienda por departamentos, su adolescencia, sus comienzos en el cine, e incluso su incursión en la música, algo que calificó como “un capricho”.