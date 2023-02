En bikini diminuto, Daniella Navarro celebra en Instagram estar cerca de sus 40 años

La venezolana Daniella Navarro, ex participante de La Casa de Los Famosos 2, causó estragos en Instagram al celebrar su cumpleaños número 40 por adelantado. Sin miedo a nada, la venezolana modeló su bikini diminuto tipo tanga por delante y por detrás después de haber recibido cientos de críticas por su peso semanas atrás.

Con un bikini pequeñito que dejaba poco a la imaginación la estrella de LCDLF, Daniella Navarro, presumió sus explosivos atributos de una manera muy alegre y con un poderoso mensaje para todas aquellas personas que la criticaron en el pasado. Muy segura de sí tumbó quijadas al demostrar que está más hermosa y explosiva que nunca.

“Bienvenido mi mes el mes del amor de mi cumpleaños y este año me llegan los 40 y me puse de meta de estar como cuando tenía 18 años y se los prometo que lo lograré por mí para mí, los años son los que te enseñan, no existe un libro ni ninguna guía, pasaría por cada una de mis experiencias para llegar hasta donde hoy estoy, mujeres la edad es un número la actitud delante de la vida lo es todo los adoro…

Feliz inicio de mes , recuerden todos tenemos pensamientos negativos el secreto es no alimentarlos , bailan rían gocen que la vida es una sola… P.D: por cada criticona que salga es una libra menos jajajaja para mi una para la criticona ajajajja. Mi cumpleaños es el 27 febrero”, escribió Daniella Navarro en su cuenta de Instagram al tiempo que presumía sus curvas en bikini. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

En cuanto a su corazón, la venezolana se comprometió hace unos meses con el también ex participante de La Casa de Los Famosos 2, Nacho Casano. Justo en un evento donde trabajó la venezolana, ella anunció que el argentino le había dado el anillo y le había pedido matrimonio.

Recordemos que el inicio de estos tórtolos comenzó en el reality show de Telemundo, LCDLF. Al salir, su relación se afianzó más e incluso Nacho pasó a ser parte de la familia de Daniella. No es un secreto que se lleva súper bien con la hija de la artista. No cabe duda que forman una linda pareja y desde ya le mandamos un feliz cumpleaños a Daniella Navarro por adelantado.

Sigue leyendo:

En topless y con microtanga de hilo Daniella Navarro muestra su escultural cuerpo

Daniella Navarro y Nacho Casano comparten una gran noticia con sus fans: “Ya es oficial”

Daniella Navarro se deja ver en topless y con microtanga de hilo transparente tras acudir a su sesión de bronceado

Así fue el enfrentamiento entre Daniella Navarro y Yolanda Andrade en “La casa de los famosos 2″

Osvaldo Ríos dice que Daniella Navarro demostró no tener educación en La Casa de los Famosos 2

“No tengo la menor idea de quién es ella”, responde Daniella Navarro ante críticas de Yolanda Andrade