Nacho Casano dedica “carta de amor” a Daniella Navarro en Instagram tras La Casa de Los Famosos 2

Daniella Navarro y Nacho Casano no paran de dar de qué hablar por el inicial romance y ahora actual relación formal que tienen, en la cual ambos están profundamente enamorados. Tras su paso de por La Casa de los Famosos 2, donde se consumó el amor para este par de tórtolos, el actor argentino ha escribió una “carta de amor” pública a la venezolana en Instagram.

Sin miedo al qué dirán y haciendo literal un borrón y cuenta nueva, los ex participantes de La Casa de Los Famosos, Daniella Navarro y Nacho Casano mostraron su lado más vulnerable a quienes los han apoyado y a quienes no: “Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tienen una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno. De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos. Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré- El corazón tiene razones que la razón no entiende- Blas pascal”.

Pero no se crean que Daniella Navarro se quedó callada. Justamente en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Nacho Casano, la ex concursante de La Casa de los Famosos 2 le respondió a quién como dijo hace poco: “Era el responsable de su sonrisa”. “Me enamore de ti sabiendo lo que eres,sabiendo que nuestro amor no sería fácil, que tendríamos millones de obstáculos, aún con eso mi corazón lo hizo y lo volvería hacer una y otra vez si es necesario … No nos soltemos nunca…

Miooooooooooo. Gracias amor mío por no correr conociendo mis demonios , gracias amor mío por no querer cambiarme pero gracias por ayudarme a controlarlos, tú me haces bien”.

A pesar de todas las polémicas que tuvo Daniella Navarro durante el reality de Telemundo, donde hasta tuvo un fuerte enfrentamiento con la actriz Yolanda Andrade, los mensajes para ella y para Nacho Casano de felicitaciones abundaban. Muchos fueron los que comentaron contentos y enviaron sus más sinceras felicitaciones a la pareja.

Justo después de la eliminación de Daniella Navarro de la Casa de Los Famosos 2, la conductora de Hoy Día, Adamari López, le cuestionó sin filtros a la actriz venezolana si era cierto que se había besado con Toni Costa. La respuesta fue negativa y todo quedó aclarado sin nube que empañe el amor que sienten Nacho y Daniella.

