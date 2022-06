Daniella Navarro estremece La Casa de los Famosos 2 al confesar que su abuelo abusaba de ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchos de los concursantes de La Casa de Los Famosos 2 han pasado varias pruebas dentro del reality de Telemundo. Una de ellas es la curva de la vida dónde los participantes cuentan sus momentos más felices, así como los más duros también. La venezolana Daniella Navarro ha sorprendido a todos al confesar que siendo una niña su propio abuelo abusó de ella y su hermana en reiteradas ocasiones durante años.

Por supuesto, no es nada fácil contar algo tan duro y privado. Aún así, la gran rival de Niurka Marcos abrió su corazón al público. “… Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era mis responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto… Y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras… Y seguí guardando rabia en mi corazón … Pero mi mamá me regaló lo que era mi mejora amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano Carlos Daniel y decidí no romper la felicidad que eso había traído a mi familia… Y decidí guardármelo hasta mis 25 años”, confesó en medio de lágrimas y con la voz entrecortada la venezolana Daniella Navarro durante una de las pruebas de La Casa de Los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities) Toda la intervención completa de Daniella Navarro.

Daniella Navarro estuvo a punto de ser eliminada días atrás, donde resultó expulsada Niurka Marcos. Misma que ha generado todo tipo de polémico desde que dejó La Casa de Los Famosos 2. Primero, no asistió al reto que les tocaba a todos. Esto en parte causó su eliminación. Después señaló de manera pública a los ejecutivos Telemundo de haber manipulado el contenido de ella haciéndola lucir mal.

Aún así, Niurka Marcos asistió después a la gala de La Casa de Los Famosos 2 y parece haberse retractado de los dicho. Todo indica que la vedette cubana regresó la proyecto con Telemundo. En redes sociales corre el rumor que la cadena televisiva podría establecer una multa legal de $100 mil dólares por no haber cumplido a cabalidad con el contrato que tenía.

Mientras, Daniella Navarro está o cientos de mensajes en las redes sociales solidarizándose con el terrible abuso que sufrió cuado era una niña por parte de su abuelo paterno.

