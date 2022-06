Niurka Marcos explota tras perder en ‘La Casa de los Famosos’ y culpa a ‘ejecutivos’ de salida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos fue la sexta eliminada de “La Casa de los Famosos” y salida ha sido aún más polémica que su participación en el reality show de Telemundo. La también estrella de “Aventurera” tuvo que abandonar la competencia tras el voto del público que decidió que ya no debería estar dentro de la casa.

A su salida, Niurka ha hecho tremendas declaraciones y la vedette se ha ido en contra de la producción del programa. La también actriz de la telenovela “Salomé” culpa a los ejecutivos de hacer una campaña en su contra y hacerle una edición en el programa que afectó su imagen negativamente ante el público.

“Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables ejecutivos…“, dijo Niurka en entrevista para el programa “De Primera Mano” de Imagen TV.

El conductor del programa de chismes, Gustavo Adolfo Infante, le pidió a Niurka que aclarara lo que había dicho y preguntó si se refería a los ejecutivos de Endemol, los dueños del formato de “Big Brother” o si los ejecutivos de la televisora Telemundo.

“Sí, fue algo muy raro. Alan me contó todo y Romina me habló esta mañana llorando angustiadísima — me asustó cuando me dijo llorando, ‘Mamá, tu no te mereces eso. La audiencia de las galas de Telemundo están atacándote mucho'”, contó la recién expulsada. “Obviamente ellos manipularon… durante esta semana manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso“.

Más tarde en la entrevista, Romina aparece al lado de su mamá y hace una petición: “Solo quiero decirle a Telemundo que por qué no suben los videos a las galas en donde Daniela [Navarro] dice que su hermano trabaja en Telemundo, en donde Daniela abajo de la mesa les dice por quién va a votar y con cuantos puntos van a nominar, en donde Daniela dice que mi mamá lo único que sabía hacer co*** con productores”.

Lo que alega Niurka es que la edición de las galas de Telemundo era la mayor parte alrededor de ella y no de los otros participantes. Ella explica que tanto Laura Bozzo como Daniela habían dicho cosas serias en el programa a las cuales no le dieron la misma importancia como a las cosas que decía y hacía Niurka.

“¿Por qué no cuestionan a Daniela que le dijo en tres ocasiones prostituta (dicho de la manera directa) a la Vikinga,” agregó Niurka. “Es muy importante que la audiencia entienda esto, ustedes (conductora) pueden hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen. Entonces, todos los conductores de la gala… Acabo de con los ejecutivos y, ¿qué creen que me dijeron? Que ellos leen el prompter. ¿Y quién le pasa el contenido al prompter?”

Niurka además dijo que sus fans le dijeron que no fuera a ninguna gala de “La Casa de los Famosos” porque no se lo merecen ya que según ellos “estuvieron una semana entera, dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron”.

“Hay un contrato en el que no estaba incluído que me desprestigiaran la imagen. Y dice el contrato que si tu afectas mi imagen — el contrato va pa’ bajo papá“, también dijo Niurka.

Nos intentamos comunicar con Telemundo vía e-mail para tener una reacción al respecto o una declaración oficial, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

