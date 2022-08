“No tengo la menor idea de quién es ella”, responde Daniella Navarro ante críticas de Yolanda Andrade

Tras las polémicas declaraciones que realizó Yolandra Andrade hace unos días acerca de Daniella Navarro por su comportamiento en la ‘La Casa de los Famosos’, la actriz venezolana le respondió a la conductora:”No tengo ni la menor idea de quién es, lamentablemente vas a tener que trabajar conmigo el próximo domingo, porque vamos a compartir el foro, te guste o no te guste”.

Esta reacción ocurrió en el programa ‘La Casa de los famosos sin censura’ conducido por Verónica Bastos, en el cual se le mostró un video a Navarro, donde Yolanda Andrade, quien forma parte de un panel de famosos que opinan sobre el programa junto a los expulsados del reality, aseguró que esperaba nunca le toque trabajar con ella, porque no lo hará.

Esto fue lo que dijo Yolanda al ser cuestionada por Héctor Sandarti sobre cómo veía a Daniella: “Qué bueno que ustedes estén acá, porque aquí se quedó otro tipo de persona… la minion esta, Daniella que es una malosa, esa minion ahorita se va a prender, pero vas a ver”.

La conductora criticó su estrategia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y agregó que espera no tener que coincidir con ella: “el día de mañana nosotros como el gremio… Ojalá que nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré”, comentó durante el programa del reality emitido por Telemundo.

A pocos días de llegar a la final, Daniella fue expulsada de ‘La Casa de los famosos’ convirtiéndose en la quinta finalista del reality estrella de Telemundo, sin embargo su participación fue de las más controversiales a causa de sus comportamientos y ataques contra algunos compañeros dentro del programa.

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ llegará a su final este lunes 8 de agosto a las 19 horas de México. Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Nacho Casano y Toni Costa son los cuatro finalistas que se disputarán el premio de 200 mil dólares. Al igual que en todo el programa el público decidirá quién es el ganador de este formato.

