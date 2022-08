“Ojalá nunca me toque trabajar con ella porque no lo haré”, dijo Yolanda Andrade sobre Daniella Navarro

Si existe un reality que no deja de crear controversia en ningún momento, ese es ‘La Casa de los Famosos’ donde muchas celebridades han mostrado al público día a día sus estrategias en el juego para ganar el reality. Y parece que la manera de jugar de Daniella Navarro no le ha gustado mucho a Yolanda Andrade, quien en un reciente episodio del reality show de Telemundo habló no muy bien de ella.

Andrade es uno de los famosos que forman parte de un panel que habla sobre el programa junto a los expulsados del reality. “Qué bueno que ustedes estén aquí porque aquí se quedó otro tipo de persona… la minion esta, Daniella que es una maleta, esa mininon ahorita se va a prender pero vas a ver”, dijo en la última transmisión sobre Navarro.

“El día de mañana nosotros como el gremio… ojalá que nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré”, continuó su opinión asegurando que afuera del reality espera no tener que trabajar con ella

Algunos de los expulsados del reality aplaudieron este comentario de Andrade, como por ejemplo, Natalia Alcocer, quien tuvo algunos problemas con Daniella durante su estadía en la “casa de los famosos” pues no compartían la misma forma de pensar.

Por otro lado, en redes sociales muchos respondieron a la opinión de Yolanda Andrade, expresando distintas opiniones sobre lo pensado por la conductora: “bien dicho”, “Yolandita te amo”, “así se habla”, “bien dicho Yolanda”, “la feminista siempre aplaudiendo”, “pues no lo hagas, ni quien quiera trabajar contigo”, “ay pero cuánta asustada, ella es soltera y puede andar con quien quiera”, ¿y ella quien se cree para juzgar? Ni que fuera perfecta”, fueron algunos de ellos.

Daniella Navarro ha sido una de las participantes que ha llamado la atención del público en ‘La casa de los famosos’, pues tuvo distintos problemas con excompañeras como Niurka Marcos o Natalia Alcocer, también protagonizó pleitos con con Ivonne Montero por distintos temas como su supuesto romance con Eduardo Rodríguez, ex de Vanessa Guzmán, a pesar de que en sus últimos días en la casa estuvo muy cerquita de su aliado y amigo Zerboni y vivió un rápido romance con Nacho Casano.

Navarro salió del reality como la quinta finalista de “La casa de los famosos”. Sin embargo, hasta ahora no ha dado comentarios sobre lo dicho por Yolanda Andrade.

