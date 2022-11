En topless y con microtanga de hilo Daniella Navarro muestra su escultural cuerpo

Desde su salida del reality show “La casa de los famosos” Daniella Navarro declaró que había subido mucho de peso, por lo que se dedicó a ir a una clínica especializada para recibir diversos tratamientos. Ahora hizo uso de su cuenta de Instagram para mostrar los resultados; en topless y usando una tanga de hilo ella lució su escultural cuerpo, diciendo: “Miren mis amores, para mí la maderoterapia es una lipsucción instantánea”.

Hace dos meses la bella actriz venezolana lucía un cuerpo menos tonificado y mostró cómo eran las sesiones de masajes, que combinaba con otros ejercicios y un ultrasonido que contribuía a eliminar parte de los líquidos; ella narró con muy buen humor todo el proceso.

Daniella Navarro continúa con su relación con Nacho Casano, a quien conoció en “La casa de los famosos”. Recientemente ellos dieron a conocer a través de Instagram que el 11 de diciembre en Los Ángeles será el lanzamiento del libro “Cuando por fin te miré”, en el que hablan de su historia romántica, pero advirtieron que la edición será muy limitada. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

También te puede interesar:

-Uguiella, hija de Daniella Navarro, se divirtió a lo grande en casa durante ausencia de su mamá

-VIDEO: Daniella Navarro anuncia la llegada de un nuevo integrante a su familia