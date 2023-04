Alicia Machado llama: “Viejo Inmundo” al Dalai Lama en Instagram

La venezolana Alicia Machado no se quedó en silencio y arremetió contra el líder tibetano Dalai Lama después del escandaloso video que le ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales donde besa a un niño. La ex reina de belleza lo llamó: “Viejo inmundo” desde su cuenta de Instagram

Alicia Machado pocas veces se queda callada y menos ante cosas que toquen o las mujeres, o los hispanos o los niños. La ex Miss Universo explotó después que se viralizaron las imágenes del Dalai Lama pidiendo a un niño que le chupara la lengua en un acto religiosos en el Templo Principal Tibetano en Dharamsala en la India.

Este video es escandaloso. El Dalai Lama besa en la boca a un niño que se le acerca. Los asistentes aplauden y se ríen en lugar de condenar esta aberración. La imagen es muy fuerte. Un viejo degenerado. pic.twitter.com/8diJ5R2hFI — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 9, 2023

“Este viejo inmundo debería de enclaustrarse y no volver a salir de allí por el resto de su vida apartando que son unos fanáticos que viven de los gobiernos porque no trabajan, no quieren pagar impuestos y cobra millonarias sumas por sentarse a recibir elogios ¡Que le levanten cargos y lo manden a bañar! Otra de las estupideces humanas, los disfraces religiosos, ignorancia y fanatismo puro. Inaceptable”, escribió Machado (también ganadora de La Casa de Los Famosos) en sus redes sociales.

Dalai Lama pidió disculpas

A pesar que el video ha hecho estallar a muchos como Javier Ceriani y hasta la propia Cardi B, el Dalai Lama envió un comunicado en el que pedía disculpas: “Su Santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. Está arrepentido del incidente”, reza un extracto del texto. pic.twitter.com/vlmUbI4vqz— Dalai Lama (@DalaiLama) April 10, 2023

Aún así lo han llamado “pedófilo” en las redes sociales y exigen que sea denunciado y puesto bajo órdenes de las autoridades. Sin embargo, lamentablemente esta no es una excepción. Durante años, ésta y muchas religiones han sido señaladas por esta series de conductas a menores de edad. PIDEN EL ARRESTO DEL DALÁI LAMA POR ABUSO INFANTIL



En la India están solicitando la detención del líder de la secta religiosa, Dalái Lama, por “abuso infantil” tras la polémica difundida en un vídeo en el que se observa que el budista le pide a un niño que le “chupe su lengua”. pic.twitter.com/4uecHMFtL1— Alerta Noticias (@alertanoti) April 12, 2023

Además, ya hay quienes aseguran que en el Tíbet es una tradición mostrar la lengua para dejar claro que no eres un Monarca. Aún así, esta práctica en el mundo occidental no es aprobada con niños y como tal, las críticas no ha sido pocas.

Dalai Lama ha tenido más escándalos

El líder espiritual, que goza además de muchos libros, conferencias a nivel mundial y mucho apoyo de figuras importantes dentro de Hollywood, ha cometido otras conductas consideradas inapropiadas en el pasado.

En algún momento dijo que también que la futura esposa que tuviese el Dalai Lama debía ser atractiva. Dejando así abierta la puerta para recibir comentarios por considerarlo discriminante. Para ese momento, su oficina también habló por él y dijo que el Dalai a veces hace bromas que son poco entendidas.

