3 polémicas del Dalái lama que vuelven al ojo público tras besar a un niño

El Dalái lama está envuelto en controversia luego que se viralizara el video en donde besa a un niño en los labios y le pide que le “chupe” la lengua durante un evento en el norte de la India.

Pero esta no es la primera vez que el líder espiritual del Tíbet está en los titulares de muchos medios de comunicación por hechos controversiales y por los que el tibetano se ha disculpado.

El video viral

Un video que se volvió viral en varias redes sociales, incluida Twitter, ha causado consternación y rechazo mundial, debido a que se ve al Dalai Lama besando a un niño en un evento en la India.

Los primeros en reportar el hecho fueron medios de la India, que también indican que en una parte de la escena, el Dalai Lama pide al niño “succionar” su lengua.

Un video que muestra al Dalai Lama besando a un niño en los labios y luego pidiéndole que “chupe su lengua” ha desatado una disputa.

En la primera parte del video se ve al líder espiritual besando al niño en la boca, luego mostrando su lengua.

Según el Times of India, los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando estudiantes de música de varias escuelas ofrecieron la oración de larga vida al Dalai Lama, cantando y tocando instrumentos tradicionales en el Templo Principal Tibetano en Dharamsala.

Otros medios de Occidente han retomado la historia, incluida la conocida periodista Adela Micha, y medios en Colombia y Chile.

“Causa consternación internacional este video del Dalai Lama donde besa en la boca a un menor durante un evento budista en la Indica e incluso intenta tocar su lengua”, dice el tutu de la famosa presentadora mexicana.

“Un dalái lama femenino”

En el 2015, durante una entrevista con la BBC, el Dalái lama en un futuro podría ser mujer, pero tendría que ser guapa o “no sería de mucha utilidad”, comentario que generó crítica.

Cuatro años después, con la misma cadena británica, repitió la frase “un dalái lama femenino, entonces [ella] debería ser más atractiva”.

A los pocos días se disculpó a través de un comunicado de sus oficinas. “Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas”, apuntado el comunicado.

“Un agudo sentido de las contradicciones entre lo materialista, el mundo globalizado que conoce en sus viajes y las ideas complejas, más esotéricas sobre la reencarnación, que son la esencia de la tradición budista tibetana. Sin embargo, en ocasiones, sucede que algunos comentarios realizados de manera informal, que resultan divertidos en un contexto cultural, pueden perder su toque de humor cuando se mencionan en otro contexto distinto”, también se lee en dicho documento.

“Europa para los europeos”

En la misma entrevista del 2019, el líder budista también habló sobre la recepción de migrantes en Europa.

El Dalái Lama alegó que Europa debe acoger y ofrecer educación y capacitación a los refugiados e inmigrantes que estaban ingresando a este continente. Pero agregó que los migrantes deberían regresar a “su propia tierra” y que solo a “un número limitado” se les permita permanecer en el continente.

“¿Toda Europa se convertirá eventualmente en país musulmán? ¿Imposible? ¿O país africano? También imposible”, dijo, y agregó que es mejor “mantener a Europa para los europeos”.

A los pocos días su oficina ofreció un comunicado de disculpa, “él no tiene ninguna duda de que muchos de aquellos que abandonaron sus países no quieran regresar o no puedan regresar”.

Seguir leyendo: