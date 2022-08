Alicia Machado asegura que Donald Trump le tocó una nalga y quiso entrar a su cuarto

La ex Miss Universo, Alicia Machado, siempre ha dejado muy claro el rechazo que siente por el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista hecha recientemente por el periodista Yordi Rosado, la venezolana y primera ganadora de La Casa de los Famosos aseguró que Trump le tocó una nalga y la fue a buscar hasta a su cuarto para pasar la noche con ella.

“Me llama y yo me acerco ahí con mi corona y mi banda… Me traía como florero en las fiestas que él hacía en esa casa…. Y me acerco y me coge la nalga así… y me presenta: .”Esta es mi Miss Universe, Mi Miss Universo” y me coje la nalga y me le quedo mirando y me voy…”, dijo Alicia Machado sobre una oportunidad que estuvo en la casa en Mar Lago de Donald Trump. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La carismática venezolana afirma que después se fue su cuarto ahí y que llamó a su papá. El mismo le dijo que se quedara al teléfono hasta que se durmiera. La ex Miss Universo Alicia Machado dice que colocó una silla en la puerta para sentirse más segura, pero que Donald Trump igual insistió en tocarle la misma y pedirle que la abriera. Ella se excusaba diciendo que quería dormir. Dice que el ex presidente de Estado Unidos le propinó algunos insultos y malas palabras: “-Ábreme Jo*** Pe*** Yo soy el jefe y voy a co**** contigo. Abre la puerta pequeña pe***– Hasta que se cansó y se hartó y se fue…”

Ya Alicia Machado había hecho públicos desde hace muchos años todos los abusos que había pasado cuando ganó el Miss Universo en 1996. Uno de esos haberle dicho “Miss Piggy” y haberla puesto a hacer ejercicios ante varios medios de comunicación después de esta haber engordado algunas libras.

Alicia Machado afirma que esto está en el libro que escribió y que la editorial que contactó dice que el libro no puede publicarse porque eso es un hecho que no se puede comprobar. No dio el nombre de la misma durante la entrevista. Aquí les dejamos la misma completa para que la puedan ver de principio a fin.

