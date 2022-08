Alicia Machado confiesa cuál fue su única operación antes de ser Miss Universo

En 1996, Alicia Machado se convirtió en la cuarta venezolana en ganar Miss Universo lo que la llevó a ser nombrada la mujer más bella del planeta, pero antes de serlo, tuvo que pasar por un camino muy complicado y demandante.

En entrevista con Yordi Rosado que se transmite por su canal de YouTube, Alicia reveló por primera vez qué parte del cuerpo se operó antes de entrar a la prestigiosa competición. “Me operé algo que nadie se hubiera imaginado”.

Al ser cuestionada por el hábito de que las concursantes se operen, Machado reveló el secreto, operación que fue consecuencia de algún tipo de bullying por parte de su hermano mayor.

“Empezaban las prótesis y los implantes. Yo para Miss Universo me operé algo que nadie se hubiera imaginado; yo no tengo problemas con las operaciones, no me las he hecho porque no me han tocado. En ese momento me operé las orejas porque era medio topogigita”.

Fue su hermano que, a base de maldades, le hacía la vida imposible haciéndole diferentes maldades por sus orejas por lo que Alicia Machado tuvo que tomar medidas drásticas cuando era jovencita.

“Mi hermano el mayor bien que jodía. Él era el primero que me hacía bullying, me decía Dumbo, de repente pasaba y me pegaba en las orejas. Cuando estaba chiquita me las pegaba con KolaLoka para ir a las fiestas. Yo siempre he tenido mucho cabello, pero cuando me penaba con un moño, me cortaba los pelitos y me pegaba mis orejas.” reveló.

Finalmente, Alicia Machado confesó que fue gracias a eso que optó por operarse las orejas para nunca más volver a pegarse sus orejas: “Siempre traía la kolaLoka en la bolsa por si se me despegaba una oreja en la fiesta; eso me provocó que se me hicieran unas llagas”.

