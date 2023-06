Julión Álvarez vive penoso instante al no tener para pagar su comida en la playa ¡Fan lo desconoce! | VIDEO

Si hay un artista que se caracteriza por ser sencillo y bonachón, sin duda es el cantante mexicano Julión Álvarez. Quien está resurgiendo de las cenizas después de los problemas que tuvo con el Departamento de Tesorería de Estados Unidos.

Y por eso cada cose que hace se convierte en noticia, como en esta ocasión en la que mientras paseaba se topó con un seguidor que a pesar de que no reconoció al famoso, pasó un grato momento pues fue testigo de que Álvarez se mantiene con los pies en la tierra.

Fue en sus cuentas oficiales de redes sociales, así como de fans, donde quedaron testigos de cómo se la pasó Julión en las playas de Guaymas, Sonora en México. Donde se tomó un break para no sólo reposar la voz, sino también pasar momentos de esparcimiento en medio de su gira.

El testigo de este encuentro entre un señor que vende mariscos en su lanchita fue el famosísimo Mar de Cortés, donde hace poquito estuvo también Ana Bárbara y la cual tuvo la oportunidad de tener un mini concierto con fans que sí la reconocieron a la mitad del océano.

Mientras que Julión, a diferencia de la “Reina Grupera” tomó un minuto para disfrutar de un antojo que son las almejas chocolatadas. Que además de ser deliciosas es mucho más rico y hasta sano comerlas recién saliditas del mar pues no pasan por la refrigeración y conservan su sabor puro.

Al momento de ver que un señor vendía en su lanchita estos manjares de los Dioses, Julión pidió que le trajera algunos a su yate donde se encontraba con algunos amigos.

Cuando se acerca Julión al vendedor, lo primero que le dice es que no tiene dinero para pagarle, por lo que le pide fiado, es decir, que después le paga. El Don no se negó y le dio su platito lleno de estas delicias, sin importar que todos los que estaban ahí habían olvidado sus carteras.

Instantes después, los acompañantes de Julión cuestionan al señor sobre si sabe quién es él, señalando al cantante mexicano y reveló que no tenía idea. Y claro, no se podía dar cuenta pues el intérprete de “Afuera está lloviendo” traía gorra y lentes, por lo que no se veía claramente quién era.

Esto emocionó al señor, mientras que Julión continúo cotorreando con él: “El cholo de Guaymas sacando a flote a Julión Álvarez en San Carlos, el cholo vende almejas en su lanchita en el acuario. El cholo de Guaymas me fio el amigo… nos dejamos ir sin feria y dijo: aquí vive sin pagar renta, coman. Hoy le pagamos al Cholo de Guaymas”, se lee desde una de las historias en las que etiquetaron al cantante.

Sigue leyendo:

Julión Álvarez conoce a su amor platónico Fey y cantan a dueto “Media Naranja” | VIDEO

Julión Álvarez confiesa la emotiva razón por la que siempre tiene una piñata en su cumpleaños | VIDEO

Julión Álvarez limpia un tinaco de agua en su lujoso rancho y se quita la camisa | VIDEO