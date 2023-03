Julión Álvarez confiesa que le dio pena llevar a sus hijas al colegio luego de cantar borracho

A punto de terminar el 2022, Julión Álvarez se presentó en un palenque en estado de ebriedad, lo cual desató la polémica y le generó una lluvia de críticas, pero en su momento “El Rey de la Taquilla” dijo que no se arrepentía.

Sin embargo, a unos meses de distancia, el intérprete de “Terrenal” confesó a los medios de comunicacion que lo esperaban a las afueras de Televisa, que se siente un poco avergonzado y le daba pena llevar a sus hijas al colegio tras lo ocurrido.

“Tengo a mis niñas, que van creciendo y que vean a su papá así, o que las compañeritas de la escuela o las mamás de los compañeritos de mis bebés, todo eso sí me da pena. En ese lado sí me afectó un poquito. Llevé a mis niñas después de eso y sí me daba pena”, reveló.

Además, Julión Álvarez reconoció que está acostumbrado a la polémica que viene de la mano con la fama, pero él se siente muy animado cuando se toma sus copitas.

“Ni me recuerdes viejo porque fueron muy seguidas, y un poquito criticado, pero parte del show. Sí cierto uno se desinhibe un poquito y si bailas un poquito, te empiezas a soltar más. Te animas a más cosas y el alcohol afloja”, expresó.

Por si fuera poco, el exponente de regional mexicano Julión contó cómo reaccionó su esposa Nathaly Fernández, tras enterarse de la borrachera que se puso en aquél palenque.

“Soy un hombre muy afortunado de tener a una pareja que me entienda, que me comprenda, que no me la haga de tos porque si llegó, por si no llegó, por si ya es muy tarde. En esa borrachera no me renegaron nada, nada más fue [le dijo su esposa] ‘Ay, Julio, ya cuídese'”.

Julión Álvarez niega promesa para “no caer en lo mismo”

Julión Álvarez expresó que no le afectaron las críticas, pero reiteró que no puede prometer que no volverá a aparecer pasado de copas durante alguno de sus conciertos.

“No me caló psicológicamente, así de ‘ya no puedo con eso’, pero claro que sí son críticas que uno tiene que tomar en cuenta para cuidarse. No digo que no voy a caer en lo mismo porque, lo he comentado, yo tomo pastillas para dormir y la combinación entre las pastillas para dormir y el alcohol es donde me pega”, contó.

Te puede interesar:

–Julión Álvarez “se avergüenza” al cantarles una de sus canciones a los pasajeros de un avión | VIDEO

–¡Más tierno, imposible! Julión Álvarez vive el momento más dulce con su abuelita y se vuelve viral | VIDEO

–Julión Álvarez dice que no se arrepiente de presentarse pasado de copas en el palenque de Tijuana