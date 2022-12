Julión Álvarez dice que no se arrepiente de presentarse pasado de copas en el palenque de Tijuana

El pasado fin de semana Julión Álvarez se vio envuelto en la polémica por llegar pasado de copas al palenque de Tijuana, es por ello que utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa a sus fanáticos, pero también confesó que no se arrepiente, pues estaba pasando por sentimientos encontrados.

El cantautor chapaneco recurrió a sus cuenta oficial de Instagram para hablar con sus seguidores del espectáculo que ofreció hace unos días en Tijuana, Baja California, al cual acudió en estado de ebriedad, imágenes que se propagaron en redes sociales dando mucho de qué hablar.

Y es que, ante la serie de críticas que recibió, el cantante inició confesando que quería dar una explicación porque su público se merece mucho respeto y esto no cambiará.

Julión Álvarez pasado de copas pic.twitter.com/yO3COETQS4 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 21, 2022

En el texto señaló que el viernes pasado tuvo tres eventos, uno de ellos con lleno total, pero además de recibir tan bonita respuesta de su público, también le llevaron de sorpresa al grupo Traviezoz De La Zierra quienes le compusieron el corrido “A mi paso” tras los problemas que vivió durante cinco años con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos.

“Y les comparto…. me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar… (no se logró)”, esciribió.

“¡¡¡No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza!!! ¡Lo disfruté como no tienen idea!”. Julión Álvarez

Julión agregó que la serie de emociones provocaron que bebiera de esa manera, y aunque está consciente de que no estuvo bien, espera contar con el apoyo de sus fanáticos, a quienes agradece siempre por estar con él para apoyarlo, pero de la misma forma entiende a quienes lo han criticado.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece, respeto y acepto la crítica. A nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo”, agregó.

Finalizó agradeciendo el cariño de sus fans, amigos, familiares y equipo de trabajo que lo acompañan en estos momentos.

Julión Álvarez recibió varios mensajes en los que sus seguidores destacaron su humildad por enfrentar el escándalo y demostrar respeto, mientras que algunos más aseguraron que no tenía por qué disculparse. View this post on Instagram A post shared by Soy Julión Álvarez🤠 (@lospasosdejulion)

También te puede interesar:

–Captan a Julión Álvarez “pasado de copas” en el palenque de Tijuana

–Julión Álvarez recuerda el tremendo regaño que le propinó Don Vicente Fernández | VIDEO

–Julión Álvarez desmiente estar involucrado en balacera que sucedió en Zapopan, Jalisco