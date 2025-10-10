Leonardo Aguilar dio un vistazo a la fiesta de cumpleaños de su hermana Ángela

A pesar de mantenerse alejados de los reflectores en cuanto a temas personales se refiere, la familia Aguilar se dio cita en una fiesta privada con motivo del cumpleaños número 22 de la más pequeña de la casa: Ángela Aguilar. Es en medio de las interrogantes que se generaron en torno a esta celebración que el hermano mayor de la cantante, Leonardo, quien mostró una mirada inédita a un momento especial vivido durante la velada. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Lo busqué” mostró un par de videos del evento y, de paso, dedicó unas conmovedoras palabras en las que expresó su cariño y admiración hacia la cumpleañera.

De acuerdo con el clip publicado por el artista, el festejo se llevó a cabo en un lugar cálido y con el mar de fondo, escenario que sirvió como testigo del emotivo mensaje que le dedicó en vivo y a todo color.

“Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto… La voy a cuidar siempre, toda mi vida“, inició el exponente de regional mexicano ante la mirada atenta de Ángela Aguilar.

Visiblemente conmovido, complementó diciendo: “Hay personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho Ángela, felicidades”.

Si bien hasta el momento ningún otro miembro de la familia ha compartido detalles de la celebración, el influencer Pablo Chagra indicó que el cumpleaños de Ángela Aguilar reunió a personalidades del medio artístico cercanas a la familia, tal y como lo son Marc Anthony y algunos integrantes de Grupo Frontera.

