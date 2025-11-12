Christian Nodal reacciona al anuncio de su boda religiosa con Ángela: “¿De qué hablan?”

El nombre del cantante Christian Nodal vuelve a encabezar los titulares a causa de sus declaraciones; en esta ocasión relacionadas con el anuncio de su esposa, Ángela Aguilar, sobre la boda religiosa que protagonizarán el próximo mes de mayo 2026. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, el intérprete de “Botella tras botella” se volvió el blanco de cuestionamientos sobre los preparativos de su enlace matrimonial eclesiástico. Sin embargo, durante algunos segundos, el artista se mostró confundido ante el planteamiento, lo que desató una ola de opiniones divididas en redes sociales.

“Ya estoy casado, ¿de qué hablan? Ah, la boda… claro… sí“, respondió durante su arribo a Las Vegas, Nevada, ciudad en la que él y varios artistas se han dado cita para dar inicio a los eventos de Los Grammys.

Tras su pequeño desliz, Christian Nodal prefirió mantener discreción sobre los detalles específicos del enlace matrimonia, aunque expresó su deseo de que dicha boda represente las raíces de ambos y sea “bien mexicanota”.

@edendorantes1 CHRISTIAN NODAL Lo captamos en EXCLUSIVA y nos habla brevemente sobre su boda religiosa así ocurrió el encuentro con nuestro lente . También que nos dijo de la gira por Estados Unidos de su esposa ÁNGELA AGUILAR . si te gusta el video comenta y comparte . #christiannodal #bodareligiosa #angelaaguilar #gira #cantante sígueme en YouTube y Facebook Eden Dorantes Oficial ♬ sonido original – Eden Dorantes Oficial

Para finalizar su interacción con la prensa, el cantautor de 26 años se pronunció sobre la polémica a la que Ángela Aguilar se ha enfrentado por la baja venta de boletos en su gira “Libre Corazón”. Como todo un enamorado, se deshizo en halagos hacia la integrante de la dinastía Aguilar: “Ángela es una gran artista y tiene un gran público”, aseguró.

Esta reacción del artista surge a solo unos días de que su ya esposa confirmara ante un grupo de fanáticos que los dos volverán a decir “sí, quiero”, ahora ante los ojos de Dios.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia“, se le escucha decir a Ángela Aguilar durante un breve encuentro con sus fanáticos a las afueras del recinto donde realizó su más reciente concierto dentro de la gira “Libre Corazón”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron su boda civil el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos. La ceremonia privada contó con familiares y amigos cercanos a la dinastía, incluyendo al cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.

