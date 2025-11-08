Christian Nodal revela que a varios miembros de su mariachi les negaron la visa para EE.UU.

En el inicio de su gira por Estados Unidos, Christian Nodal enfrentó un contratiempo inesperado que lo llevó a compartir un reflexivo mensaje con su público. El artista reveló que varios integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo debido a que les fue negada la visa de trabajo.

Visiblemente conmovido, el intérprete de ‘Adiós Amor’ explicó durante su concierto que la situación lo afectó profundamente, ya que lleva casi una década presentándose en el país con su equipo completo.

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron“, confesó Nodal ante el público.

De acuerdo a lo publicado en las redes sociales, el momento se tornó emotivo cuando el cantante hizo un llamado a la conciencia y a la unión entre los latinos. “Nos está afectando a todos, así que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí con un sueño”, expresó.

Nodal extendió su reflexión sobre la experiencia de la comunidad hispana en Estados Unidos: “Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país. Hay que estar bien unidos, mi raza. Y recuerden, no dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todo el mundo“.

El artista enfatizó el papel fundamental de la comunidad latina en el país: “La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos”.

Nodal en los Latin Grammy 2025

El cantante conocido por éxitos como ‘Botella tras botella’, cantó en el Intuit Dome en Inglewood, California. Su próximo concierto será en el Acrisure Arena en Palm Desert y seguirá hasta el 28 de noviembre en el Kaseya Center en Miami.

También se espera la aparición de Nodal en los Latin Grammy 2025, los cuales se llevarán a cabo en Las Vegas el próximo 13 de noviembre. Además de eso, el cantante está nominado en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’, en la misma compite con su suegro: Pepe Aguilar.

Sin duda, esta edición promete ser una de las más importantes de los últimos años.

Seguir leyendo: