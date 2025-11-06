Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de noviembre

Jueves 6

Festival de cine de Guadalajara en varias salas

El Guadalajara Film Festival in Los Angeles celebra este año quince años de existencia, y lo hace con un programa que incluye cintas de realizadores de Estados Unidos y América Latina. La fiesta se inaugura con la proyección de Frankenstein, de Guillermo del Toro. De hoy jueves y hasta el domingo, con varios horarios y sedes. Boletos desde $10. Informes glaff2025.eventive.org.

Foto: Ken Woroner / Netflix

Mariza en el Soraya

Una de las cantantes de fado más relevantes de ese género, Mariza, ofrecerá una presentación en el Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) para interpretar los éxitos de su repertorio. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes thesoraya.org.

Foto: Carlos Ramos

Viernes 7

Christian Nodal en el Intuit Dome

El cantante de mariachi y de música norteña, Christian Nodal, está de gira con Pa’l Cora, y llegará al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) para presentar su disco más reciente, “¿Quién + como yo?”. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Los Tigres del Norte en la Toyota Arena

Los máximos representantes de la música norteña, Los Tigres del Norte, traen a la Toyota Arena (4000 Ontario Cr., Ontario) su gira La Lotería, en la que interpretan temas de su más nueva producción, “La Lotería”. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Armando Vela / Prime Video | Cortesía

Junior H en el Hollywood Bowl

El cantante de corridos tumbados y sensación de las redes sociales, Junior H, tendrá dos shows en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) como parte de su actual gira, Gad Boyz Live and Broken, que presenta temas exitosos de su discografía. Viernes y sábado a las 7 pm. Boletos desde $129. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: AP

50 años de museo Norton Simon

Para celebrar sus 50 años, el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) realizará una fiesta de tres días en la que habrá música en vivo, creación de arte, una cabina de fotos y exhibiciones exclusivas. Viernes y sábado de 12 a 7 pm, y domingo de 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes nortonsimon.org.

Foto: museo Norton Simon

Pista de hielo en Santa Monica

La pista de hielo en Santa Monica (1324 5th St., Santa Monica) regresa para celebrar su temporada 17 con noches temáticas, fogatas, música de DJ y eventos especiales para todas las edades. A partir del viernes y hasta el 19 de enero. Todos los días de 12 a 10 pm. Boletos $22. Informes downtownsm.com.

Foto: Cortesía

The Menopause Monologues en el Atwater

La obra de teatro que saca de las sombras a la menopausia, The Menopause Monologues, se presenta en el Atwater Village Theatre (3269 Casitas Ave., Los Angeles), y la presentan mujeres con historias reales, contadas en monólogos, movimiento, títeres, pintura y más. Viernes a las 8 pm; sábado a las 2 y a las 8 pm, y domingo a las 2 pm. Boletos desde $35. Informes themenopausemonologues.org.

Sábado 8

Miguel Bosé en el teatro Youtube

Miguel Bosé, trae su gira Importante al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), y recorre los éxitos de su trayectoria luego de una ausencia de siete años de los escenarios. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Sonia de los Santos en el Wallis

The Wallis Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presenta en su programa familiar a Sonia de los Santos, una intérprete de música infantil que mezcla el folclor latinoamericano en canciones que canta en inglés y en español. Sábado a las 11 am y 2 pm. Boletos desde $11. Informes thewallis.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Lunes 10

El Canto de las Manos en el Disney Hall

La Filarmónica de Los Ángeles presenta el estreno en la costa oeste del documental El Canto de las Manos, ópera prima de la actriz y cineasta María Valverde, en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Lunes a las 8 pm. Boletos gratis con reservación. Informes laphil.com.

Martes 11

Angélica Negrón y Lido Pimienta en el Disney Hall

Angélica Negrón y Lido Pimienta presentan el concierto Recovecos en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie musical Green Umbrella, que incluye música del Caribe y Latinoamérica. Dirige Raquel Acevedo Klein. Martes a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes laphil.com.