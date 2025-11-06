Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de noviembre
Christian Nodal está de gira con Pa'l Cora y llega a la ciudad este viernes
Jueves 6
Festival de cine de Guadalajara en varias salas
El Guadalajara Film Festival in Los Angeles celebra este año quince años de existencia, y lo hace con un programa que incluye cintas de realizadores de Estados Unidos y América Latina. La fiesta se inaugura con la proyección de Frankenstein, de Guillermo del Toro. De hoy jueves y hasta el domingo, con varios horarios y sedes. Boletos desde $10. Informes glaff2025.eventive.org.
Mariza en el Soraya
Una de las cantantes de fado más relevantes de ese género, Mariza, ofrecerá una presentación en el Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) para interpretar los éxitos de su repertorio. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes thesoraya.org.
Viernes 7
Christian Nodal en el Intuit Dome
El cantante de mariachi y de música norteña, Christian Nodal, está de gira con Pa’l Cora, y llegará al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) para presentar su disco más reciente, “¿Quién + como yo?”. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.
Los Tigres del Norte en la Toyota Arena
Los máximos representantes de la música norteña, Los Tigres del Norte, traen a la Toyota Arena (4000 Ontario Cr., Ontario) su gira La Lotería, en la que interpretan temas de su más nueva producción, “La Lotería”. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.
Junior H en el Hollywood Bowl
El cantante de corridos tumbados y sensación de las redes sociales, Junior H, tendrá dos shows en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) como parte de su actual gira, Gad Boyz Live and Broken, que presenta temas exitosos de su discografía. Viernes y sábado a las 7 pm. Boletos desde $129. Informes ticketmaster.com.
50 años de museo Norton Simon
Para celebrar sus 50 años, el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) realizará una fiesta de tres días en la que habrá música en vivo, creación de arte, una cabina de fotos y exhibiciones exclusivas. Viernes y sábado de 12 a 7 pm, y domingo de 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes nortonsimon.org.
Pista de hielo en Santa Monica
La pista de hielo en Santa Monica (1324 5th St., Santa Monica) regresa para celebrar su temporada 17 con noches temáticas, fogatas, música de DJ y eventos especiales para todas las edades. A partir del viernes y hasta el 19 de enero. Todos los días de 12 a 10 pm. Boletos $22. Informes downtownsm.com.
The Menopause Monologues en el Atwater
La obra de teatro que saca de las sombras a la menopausia, The Menopause Monologues, se presenta en el Atwater Village Theatre (3269 Casitas Ave., Los Angeles), y la presentan mujeres con historias reales, contadas en monólogos, movimiento, títeres, pintura y más. Viernes a las 8 pm; sábado a las 2 y a las 8 pm, y domingo a las 2 pm. Boletos desde $35. Informes themenopausemonologues.org.
Sábado 8
Miguel Bosé en el teatro Youtube
Miguel Bosé, trae su gira Importante al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), y recorre los éxitos de su trayectoria luego de una ausencia de siete años de los escenarios. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.
Sonia de los Santos en el Wallis
The Wallis Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presenta en su programa familiar a Sonia de los Santos, una intérprete de música infantil que mezcla el folclor latinoamericano en canciones que canta en inglés y en español. Sábado a las 11 am y 2 pm. Boletos desde $11. Informes thewallis.org.
Lunes 10
El Canto de las Manos en el Disney Hall
La Filarmónica de Los Ángeles presenta el estreno en la costa oeste del documental El Canto de las Manos, ópera prima de la actriz y cineasta María Valverde, en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Lunes a las 8 pm. Boletos gratis con reservación. Informes laphil.com.
Martes 11
Angélica Negrón y Lido Pimienta en el Disney Hall
Angélica Negrón y Lido Pimienta presentan el concierto Recovecos en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie musical Green Umbrella, que incluye música del Caribe y Latinoamérica. Dirige Raquel Acevedo Klein. Martes a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes laphil.com.