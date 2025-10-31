Christian Nodal sorprende con adelanto de una canción junto a Vicente Fernández

El cantante mexicano Christian Nodal ha demostrado que, a pesar de las críticas y la polémica que rodea a su vida privada, los éxitos en el ámbito profesional siguen tocando a su puerta. Y el más reciente de sus logros dejó al público con la boca abierta: un dueto con Vicente Fernández.

De acuerdo con lo revelado por el propio Nodal, el dueto consiste en una nueva versión del exitoso tema “Estos Celos”, originalmente lanzado por El Charro de Huentitán en el año 2007, escrita y producida por el cantautor mexicano Joan Sebastian.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exponente del regional mexicano compartió su emoción ante la oportunidad de fusionar su voz con la del legendario intérprete.

“Espero así suene mi viaje al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan tan ching*n“, escribió para acompañar el video en el que de fondo se escucha su colaboración con el fallecido cantante.

La noticia no tardó en desatar una ola de opiniones divididas en redes sociales; y es que mientras unos internautas expresaron su emoción ante la colaboración, otros lo calificaron como un intento del sonorense de “revivir” su carrera.

Comentarios como: “Ahora colgándose de otros para tener un poco de atención”, “Jura que devoró” y “Muy tarde comprendió que con Cazzu tenía todo y lo perdió”, rondan en plataformas digitales. No obstante, el famoso ha hecho caso omiso a estas expresiones negativas.

Cabe recalcar que los primeros detalles sobre un álbum póstumo de Vicente Fernández salieron relucir hace algunas semanas, cuando el periodista Javier Ceriani afirmó que María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, contaría con los derechos de la música y autorizó a una importante disquera la realización de colaboraciones con estrellas internacionales.

Según lo revelado por el comunicador argentino, Vicente Fernández Junior y Sony Music serán los encargados de producir este proyecto y los nombres que hasta este momento lo conforman son: Shakira, Maluma, Majo Aguilar y, ahora, Christian Nodal.

