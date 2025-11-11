Ángela Aguilar es criticada por “imitar” a Freddie Mercury en su concierto

En medio de la ola de opiniones divididas que ha generado la gira con el arranque de su gira “Libre Corazón”, la cantante Ángela Aguilar protagoniza una nueva controversia luego de que cientos de internautas la acusaran de haber “copiado” uno de los gestos del fallecido Freddie Mercury.

A través de plataformas digitales como Instagram y Tik Tok, se difundieron diversos videos en los que se aprecia a la integrante de la dinastía Aguilar mientras porta un micrófono en mano y recita la conocida frase “Eee ooo” que el vocalista de Queen realizaba durante sus presentaciones.

“Le voy a copiar a mi esposo que le copiaba a Freddy Mercury y hacía: ‘Eee ooo’“, menciona la intérprete de “Dime cómo quieres” y “Que Agonía” ante la mirada atenta del público.

Como resultado, las redes sociales se han llenado de reacciones que, por un lado, aplauden el guiño de Ángela Aguilar hacia el icónico cantante, pero otros aseguran que se trata de una “falta de originalidad” por su parte.

“Ya basta, Ángela, ni Freddie se salva”, “¿Cómo se atreve?”, “Pobre Freddy Mercury, este tampoco se le escapó”, “Innecesario si me lo preguntan” y “Por qué Angelita”, son algunos de los comentarios que se registraron en la web.

Otra de las hazañas de la mexicana que ha dado mucho de qué hablar es el mensaje que colocó desde sus redes sociales donde abordó la baja venta de boletos que ha experimentado desde que se anunció su gira por Estados Unidos.

Junto a un audiovisual que recopila los mejores momentos de sus recientes presentaciones, la esposa de Christian Nodal agradece a sus fans de Dallas, San Antonio y Houston por acompañarla en su regreso a los escenarios.

“Volver a los escenarios no siempre es fácil. Volver después de tanto, volver con miedo, pero volver (…) Y cuando lo haces con el corazón libre, entiendes que no se trata de cuántos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan. Gracias por acompañarme, por cantar conmigo, por abrazar mi música como si fuera suya”, detalla la famosa.

Seguir leyendo:

• ¡Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal en mayo!

• Critican a Julión Álvarez por cantar con Christián Nodal y Ángela Aguilar

• Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo se enteró de su romance con Ángela Aguilar