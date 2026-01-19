Ángela Aguilar comparte su nuevo look y recibe romántica reacción de Christian Nodal

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con su nuevo look. En la fotografía, la cantante mostró su tonificado cuerpo en un vestido rojo, durante su descanso en Puerto Vallarta.

El estilo veraniego, que según medios estaría inspirado en un look de Kylie Jenner, generó un amplio debate en línea y, lo más notable, una apasionada reacción de su esposo.

Christian Nodal se dirigió directamente a la publicación en los comentarios de Instagram, donde escribió mensajes como “Mía” y “Te amo”, acompañados de una serie de emojis de corazones y rosas. Cada una de estas intervenciones románticas superó rápidamente los diez mil “me gusta”, viralizando la interacción.

Críticas hacia Aguilar

Sin embargo, la exposición también renovó las críticas hacia el físico de la intérprete. Como ha sucedido en el pasado, algunos usuarios especularon sobre cambios en su cuerpo o el uso de presuntos rellenos, convirtiendo la publicación en blanco de comentarios negativos.

Ángela Aguilar abordó públicamente este tipo de señalamientos en anteriores ocasiones. Declaró a medios como Adela Micha que no sigue dietas o regímenes de ejercicio estrictos y que se siente incómoda con las preguntas sobre su físico.

Aseguró que una pérdida de peso previa fue resultado natural del estrés y la ansiedad, y ha defendido que los cuerpos no deben ser objeto de comentarios.

Pese a su postura, la artista admitió que las críticas sí le afectan emocionalmente. “Intento no dejar que los comentarios me definan, aunque a veces es complicado”, compartió.

Recientemente, pareció aludir a estas situaciones al publicar en sus historias de Instagram un fragmento de la canción “Día de enero” de Shakira, destacando la frase “ya vas a ver cómo van sanando tus heridas poco a poco”.

