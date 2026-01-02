Ángela Aguilar recibe el 2026 con una poderosa reflexión: “Gracias por las lecciones que no pedí”

La cantante mexicana Ángela Aguilar arrancó el nuevo año con el pie derecho y dando gracias por la ola de aprendizajes que vivió durante el 2025, el cual se vio marcado gracias a la polémica que envuelve a su relación con Christian Nodal.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Qué Agonía” colocó un mensaje en el que además de expresar su emoción por el nuevo comienzo de año, rememoró las pruebas a nivel emocional y profesional a las que se enfrentó.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida“, comenzó su reflexión la hija de Pepe Aguilar.

A pesar de los señalamientos y las críticas, Ángela Aguilar afirmó haberse mantenido fiel a sí misma y sus ideales: “Mantenerte de pie cuando quieren verte caer es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz. Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido“, recalcó.

Y si bien no todo ha sido color de rosa en su proceso, hoy por hoy se describe como una persona más fuerte e inteligente emocionalmente: “Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos”, añadió.

Sin embargo, este crecimiento no lo considera un logro personal, pues a su lado se mantuvieron firme aquellas personas a las que no dudó en agradecer durante su escrito: su familia y sus fanáticos más fieles.

“Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones (…) Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso…Bienvenido 2026″, escribió para finalizar el mensaje que acompañó un emotivo video con las imágenes de los momentos destacados de su año.

