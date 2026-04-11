Nodal reacciona a polémica del video de “Un vals”

El estreno del video musical “Un vals”, el más reciente sencillo de Christian Nodal, ha desatado un torbellino de especulaciones y críticas en redes sociales.

La controversia se centra en el notable parecido físico entre la protagonista del videoclip y la rapera argentina Cazzu, madre de la hija del cantante. Ante la creciente agitación, el intérprete de 26 años decidió emitir un contundente mensaje para deslindarse de la situación.

Desde el lanzamiento, los fanáticos señalaron similitudes inquietantes: desde el cabello oscuro y la fisonomía de la modelo, hasta tatuajes en el cuello y un estilo de vestimenta que recuerda directamente a la “Jefa del Trap”. Muchos acusaron a Nodal de utilizar la imagen de su ex de manera narrativa en su nueva producción.

A través de sus historias de Instagram, Nodal sorprendió al revelar que no tiene control total sobre sus producciones visuales.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso”, escribió el cantante, sugiriendo que la elección de la modelo y el concepto artístico recayeron en decisiones corporativas ajenas a él.

Concluyó su mensaje de forma melancólica: “Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes”.

La palabra de la protagonista

Por su parte, Dagna, la modelo mexicana residente en España que protagoniza el videoclip, también alzó la voz.

En un video personal, lamentó las comparaciones y defendió su identidad profesional. “Me duele un poco que se involucre a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”, expresó.

Mientras Nodal intenta cerrar este capítulo, Cazzu optó por el silencio, manteniéndose al margen de una polémica que, según el propio cantante, es el resultado de la falta de autonomía sobre su propia carrera.

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