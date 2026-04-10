Christian Nodal retira video en TikTok de “Un Vals” tras críticas por actriz parecida a Cazzu

El reciente lanzamiento del tema “Un Vals” de Christian Nodal se ha visto manchado por la polémica luego de que decenas de internautas señalaran un gran parecido entre la protagonista del video musical con su expareja, la cantante Cazzu.

Tan pronto como el reloj marcó las 18:00 h del pasado 9 de abril, el tema musical que fue escrito en honor a su matrimonio con Ángela Aguilar recaudó más de 300 mil reproducciones en YouTube, plataforma en donde debutó el videoclip oficial.

Ambientada en un escenario de invierno, el video muestra a una pareja que vive una relación intensa pero tranquila, en donde lo más importante son los momentos a puerta cerrada y sin la mirada curiosa de terceros.

Esta narrativa se alinea con la letra que Nodal interpreta en paralelo: “Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.

Sin embargo, la emoción de los fanáticos pronto se vio opacada por las especulaciones de aquellos usuarios sobre el parecido entre la actriz del audiovisual y la rapera argentina. Es así como las publicaciones de Christian Nodal se inundaron con menciones de la denominada ‘Jefa’.

“Me asusté. ¿Alguien más pensó que era Cazzu? Es igualita”, cuestionó un internauta. Por su parte, seguidores de la argentina expresaron: “La Cazzu Aguilar”; “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” e “Hizo la canción pensando en Cazzu”.

En medio de estas críticas, el famoso ha hecho un movimiento estratégico en redes sociales que no pasó desapercibido para el público: se limitaron los comentarios en Facebook e Instagram, mientras que en TikTok, el cantante habría optado por eliminar completamente el video del tema.

No obstante, los fanáticos del exponente de regional mexicano le han mostrado su apoyo con mensajes como: “Solo Nodal logra unir a fans y haters en un mismo video, eres un genio”; “Muy buena Nodal. Que hablen mal o bien, pero que hablen. Magistral” y “Muy bonita canción y que sigan componiendo más canciones románticas y no caigan en lo vulgar. Porque la música es arte y que padre que su música trascienda”.

Esta no es la única comparación a la que Christian Nodal se ha enfrentado gracias a la estética de su nuevo sencillo. Recordemos que recientemente se le señaló de “recrear” unas fotos de Christian Nodal y Belinda abrazados bajo la lluvias, cuando eran pareja.

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