Hispano sentenciado a 100 años por abuso sexual en Ventura

Un hispano fue sentenciado a cumplir una pena de 100 años de prisión por abuso sexual de dos niños en el sur de California.

José Zavala, de 40 años y residente de Fillmore, fue declarado culpable el 10 de noviembre por un jurado, informó la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Ventura en un comunicado de prensa.

De acuerdo con los fiscales, Zavala cometió los abusos entre 2019 y 2022, en contra de dos jóvenes víctimas.

Uno de los menores tenía 6 años cuando comenzó el abuso, mientras que el otro tenía 10 años, según la fiscalía de Ventura.

El abuso sexual ocurrió de forma regular durante varios años debido a que Zavala tenía acceso a los dos menores a través de una relación familiar.

“En 2023, ambas víctimas revelaron el abuso a denunciantes obligatorios que se comunicaron con las autoridades”, se menciona en documentos judiciales.

Zavala fue declarado culpable el 10 de noviembre de tres cargos de actos lascivos contra un menor y un cargo de abuso sexual continuo.

También se determinaron varias acusaciones especiales, como que el sujeto se aprovechó de una posición de confianza y que las víctimas eran particularmente vulnerables.

Los fiscales informaron que Zavala fue sentenciado a purgar una pena de 100 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

“La imposición de la pena máxima está justificada por la naturaleza extrema y espantosa de estos delitos. Además, envía un mensaje inequívoco de que este tipo de abusos no será tolerado en nuestra comunidad”, dijo el fiscal del condado de Ventura, Michael Kern.

El fiscal, miembro de la Unidad de Agresiones Sexuales de la fiscalía del condado de Ventura, mencionó que los dos menores mostraron una valentía excepcional al testificar en audiencia pública y confrontar a la persona que les causó daño, y que su fortaleza hizo posible este veredicto.

