Legislatura de California aprueba el cambio del Día de César Chávez

La Legislatura de California votó este jueves a favor de cambiar el nombre del Día de César Chávez, que estaba designado para el 31 de marzo, para designarlo como el Día de los Trabajadores Agrícolas, en un proyecto de ley que solo espera la firma del gobernador Gavin Newsom.

El Proyecto de Ley AB 2156, aprobado por los legisladores este jueves 26 de marzo, surgió tras los recientes señalamientos contra el fallecido César Chávez, activista defensor de los derechos civiles de los trabajadores agrícolas, acusado de abuso sexual a niñas y mujeres.

Entre las víctimas de Chávez está Dolores Huerta, de 95 años, quien confesó que sufrió abuso sexual por parte del líder sindical, con quien luchó para asegurar mejores condiciones laborales para los trabajadores del campo.

Sigue leyendo: César Chávez bajo escrutinio: ciudades retiran estatuas y homenajes

Huerta colaboró con César Chávez para fundar el sindicato United Farm Workers.

La activista declaró que nunca atestiguó abusos contra niñas o mujeres, por parte de Chávez, quien la embarazó en dos ocasiones.

Huerta dijo que las dos hijas las dio en adopción y se aseguró de que fueran criadas muy cerca de sus otros 11 hermanos.

Sigue leyendo: La Opinión Hoy: Varias voces condenan abusos de César Chávez

Debido a sus acciones en defensa de los trabajadores agrícolas en las décadas de los 70 y 80, Chávez se convirtió en una figura icónica, sobre todo después de su fallecimiento, en 1993.

En el año 2000, California fue el primer estado en nombrar el 31 de marzo como Día de César Chávez, el día del cumpleaños que se estableció como feriado en honor al líder sindical.

Aquel año, la Legislatura de California aprobó un proyecto de ley para que el Día de César Chávez sea un día libre oficial, pagado para los empleados estatales; además exige que los estudiantes aprendan sobre su legado en el movimiento laboral en California.

Sigue leyendo: Dolores Huerta rompe el silencio y narra abusos sexuales de César Chávez

Después de que se publicaron las acusaciones de abuso sexual, surgieron varias iniciativas en California para retirar el nombre de César Chávez, como en la ciudad y condado de Los Ángeles, donde se aprobó el cambio del día festivo por el Día de los Trabajadores Agrícolas.

También se efectuará el cambio en los nombres de escuelas, edificios públicos e instalaciones de la ciudad y del condado de Los Ángeles para eliminar el nombre de César Chávez.

En la Universidad Estatal de California, en Fresno, se cubrió una estatua de Chávez, mientras que otras ciudades, como Sacramento y San Francisco, tomaron medidas para retirar el nombre del activista.

Sigue leyendo:

· Voces públicas condenan abusos atribuidos a César Chávez

· Fundación César Chávez reacciona a acusaciones y promete apoyo a víctimas

· Dolores Huerta denuncia abuso sexual por parte de César Chávez