Padre denuncia presunto abuso sexual de su hija de 3 años bajo custodia federal

Tras cinco meses de espera para reunirse con su hija de 3 años, un padre residente legal permanente en Estados Unidos descubrió que la niña habría sufrido presunto abuso sexual mientras estaba bajo custodia federal. La menor fue separada de su madre al cruzar la frontera con México y colocada en un hogar de acogida gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

El padre aseguró que durante meses confió en que la liberación sería segura, pero los retrasos y la falta de información complicaron el proceso. “Estuvo allí demasiado tiempo. Creo que si se hubieran movido más rápido, nada de eso habría pasado”, señaló en entrevista con AP.

Detalles del presunto abuso

Según documentos judiciales, la niña relató que fue abusada por otro menor de edad, mayor que ella, que se encontraba en el mismo hogar de acogida en Texas en Harlingen.

Un cuidador notó que la ropa interior de la menor estaba al revés, y la niña indicó que el abuso ocurrió en varias ocasiones y le provocó sangrado. Los funcionarios de la ORR inicialmente informaron al padre que se trataba de un “accidente” y que su hija sería examinada.

Tras un examen médico y una entrevista, el menor acusado de abuso fue retirado del programa. Las acusaciones se reportaron a las autoridades locales, según Lauren Fisher Flores, abogada que representa a la niña.

“Tener a tu hijo bajo el cuidado del gobierno y que sufra abuso, sin recibir información ni protección, es inimaginable. Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”, señaló Fisher Flores.

Políticas de custodia bajo la administración Trump

Durante la administración de Donald Trump se implementaron nuevas normas que aumentaron drásticamente los tiempos de detención de menores inmigrantes. Estas políticas hicieron más difícil que los padres obtuvieran citas para huellas dactilares, visitas domiciliarias y pruebas de ADN, retrasando la reunificación familiar.

El tiempo promedio de custodia pasó de 37 días a casi 200 días entre enero de 2025 y febrero del año siguiente. Abogados y defensores legales han presentado demandas contra estos cambios, argumentando que prolongan la separación familiar y ponen en riesgo la seguridad de los menores.

Acción legal y liberación de la menor

Tras recurrir a los tribunales con una petición de habeas corpus, la ORR finalmente liberó a la niña para que se reuniera con su padre. Ahora viven en Chicago con los abuelos, mientras su caso sigue en el tribunal de inmigración.

La madre cruzó la frontera de manera ilegal cerca de El Paso el 16 de septiembre del año pasado. Tras el cruce, ella fue acusada de dar declaraciones falsas, y la niña quedó bajo la custodia del gobierno federal.

Fisher Flores destacó que la intervención legal fue clave para que el padre obtuviera finalmente la reunificación con su hija: “Cada vez más tenemos que recurrir a los tribunales federales para impugnar estas violaciones legales y exigir que los niños sean liberados”, señaló.

Sigue leyendo: