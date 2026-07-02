Dan cadena perpetua a hombre de Idaho que violó repetidamente a una mujer y compartió videos de las agresiones

Un hombre de Idaho que se jactó de haber violado repetidamente a una mujer y compartió videos de las agresiones en un chat grupal en línea fue sentenciado a cadena perpetua.

La sentencia fue dictada contra Thomas Spencer, de 51 años y residente de Meridian, luego de que se declarara culpable de violación, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Ada. No tendrá posibilidad de libertad condicional durante 40 años.

Los fiscales indicaron que Spencer subió ocho videos de las agresiones a una mujer a un chat grupal de Telegram, donde otros miembros también compartieron grabaciones similares de víctimas drogadas y agredidas sexualmente mientras estaban inconscientes.

“En el chat grupal, Spencer usó el nombre de la víctima y se jactó de las agresiones ante otros miembros, llegando a escribir: ‘¡He perdido la cuenta de cuántas veces lo he hecho!’”, afirma el comunicado.

También describió haber drogado a la mujer para poder “violarla sin su conocimiento ni consentimiento”, añadieron los fiscales.

Tras ser identificada y entrevistada por los investigadores, la víctima declaró que se reconocía a sí misma y a Spencer en los videos, pero que no recordaba nada de lo sucedido.

“Describió haberse despertado después de beber vino con dolores de cabeza inexplicables y dolores compatibles con una agresión sexual, y recordó haber confrontado a Spencer tras darse cuenta de que le había tomado fotos”, indica el comunicado.

El FBI descubrió el caso y alertó a las autoridades locales sobre el chat de Telegram el 21 de enero. Los fiscales afirmaron que Spencer había estado compartiendo los videos en el grupo desde 2019 y que siguió siendo un miembro activo hasta su arresto.

Según los fiscales, los investigadores también encontraron que tenía “cientos” de videos más almacenados en su teléfono.

En una declaración presentada ante el tribunal, la víctima habló sobre el impacto “irreversible” que el crimen ha tenido en ella y en sus hijos.

El juez también se dirigió directamente a Spencer, calificando su comportamiento de “horrible” y diciendo: “No creo que exista una palabra lo suficientemente fuerte para describir la gravedad de su conducta”, según el comunicado.

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