Expolicía de Indiana es declarado culpable de secuestrar y abusar sexualmente de una adolescente de 14 años

Un ex oficial de policía de Indiana fue declarado culpable de agredir sexualmente a una menor de 14 años que se había fugado de su casa, tras rastrear su teléfono y obligarla a subir a su patrulla mientras estaba de servicio, de acuerdo con las autoriades.

Sinmi Asomuyide, un ex oficial del Departamento de Policía de Kokomo de 33 años, fue declarado culpable tras un juicio de cinco días por cargos de agresión sexual a una adolescente y de mentir a los investigadores para encubrir el atroz acto, según anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con Fox59, Asomuyide conoció a la víctima mientras, como agente en período de prueba, tenía la tarea de dar seguimiento al caso de una niña de 14 años que se había fugado de casa.

Rastreó y agredió a la adolescente

La adolescente declaró a los investigadores que, en una ocasión, cuando se escapó de casa, un policía inquietante la recogió y la llevó a un centro juvenil local. Sin embargo, según informó el medio, el policía dejó el vehículo estacionado en el aparcamiento y le hizo preguntas inapropiadas.

Tras dejar a la chica en su casa e intercambiar números de teléfono, la joven afirmó que Asomuyide rastreó su teléfono y la siguió hasta su domicilio para exigirle que se marchara con él.

La víctima declaró a los investigadores que el agente la esposó, la obligó a subir a su patrulla y la llevó a un aparcamiento abandonado, donde la agredió sexualmente.

Según los fiscales, el jurado federal declaró a Asomuyide culpable de violación de derechos por negar a la adolescente sus “derechos constitucionales al agredirla sexualmente”.

El jurado también determinó que la conducta del policía “incluía el secuestro y el contacto sexual abusivo con un menor de 16 años”.

Asomuyide también fue declarado culpable de manipulación de testigos por mentir a la policía estatal de Indiana al negar haber tenido contacto sexual con la adolescente y por mentir sobre otras pruebas que corroboraban sus afirmaciones.

El jurado determinó que siguió encubriendo el acto borrando una aplicación de mensajería que utilizaba para comunicarse con la niña antes de agredirla sexualmente.

Asomuyide se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

“El acusado se aprovechó de su posición de confianza y de la apariencia de estar ayudando para aislar y agredir a un menor, y luego tomó medidas para obstruir la investigación destruyendo registros y mintiendo a las fuerzas del orden”, dijo en un comunicado el agente especial a cargo Timothy J. O’Malley de la oficina del FBI en Indianápolis.

“Estas acciones reflejan un total desprecio por la ley, la víctima y la confianza pública”, dijo O’Malley.

“El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán buscando enérgicamente justicia para las víctimas y exigiendo que los delincuentes rindan cuentas por completo.”

Sigue leyendo:

–Mujer hispana muere en Indiana al presentarse por error a una casa equivocada para labores de limpieza

–DHS detuvo a 223 conductores, entre ellos 146 camioneros, y afirmó que son indocumentados

–Joven que idolatraba a tiradores masivos se declara culpable por planear una masacre en Indiana