Joven que idolatraba a tiradores masivos se declara culpable por planear una masacre en Indiana

Un estudiante transgénero de secundaria en Indiana acusado de planear un tiroteo masivo el Día de San Valentín se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato, en el marco de un acuerdo judicial que eliminó otros dos cargos por intimidación.

Trinity J. Shockley, de 18 años, quien se identifica como un hombre transgénero y también utiliza los nombres Jamie o Dex, fue arrestado en febrero tras una investigación del FBI que frustró un posible ataque en la Preparatoria Mooresville.

El viernes se presentó el acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Superior del Condado de Morgan, y el lunes se celebró la audiencia en la que Shockley admitió su responsabilidad. La sentencia quedó fijada para el 24 de noviembre a las 10:15 a. m, reseñó Fox News.

Según la legislación de Indiana, un delito grave de nivel 2 conlleva una pena de entre 10 y 30 años de prisión. El abogado defensor solicitó una condena máxima de 12 años y medio de cárcel y hasta cinco años de libertad condicional.

Restricciones y tratamiento obligatorio

Como parte del acuerdo, Shockley deberá recibir atención psicológica y tiene prohibido buscar contenido relacionado con tiroteos escolares o ingresar a las propiedades educativas del condado de Morgan.

El periódico Indianapolis Star informó que el joven permanecerá bajo supervisión durante todo el período de libertad condicional y deberá reunirse con profesionales de salud mental.

El supuesto plan de ataque fue descubierto cuando el FBI en Indianápolis recibió una alerta que mencionaba que Shockley planeaba un tiroteo el 14 de febrero, tenía acceso a un rifle AR-15 y había encargado un chaleco antibalas.

Las autoridades locales se coordinaron rápidamente con el Departamento de Policía Metropolitana de Mooresville y el Departamento del Sheriff del Condado de Morgan, que registraron el domicilio del joven.

Durante el operativo, los agentes encontraron un “santuario” con imágenes de conocidos autores de masacres en Estados Unidos, como Nikolas Cruz (Parkland, 2018), Dylann Roof (Charleston, 2015) y Ethan Crumbley (Oxford, 2021). También hallaron cuadernos con escritos donde Shockley expresaba pensamientos homicidas y una fascinación con los ataques masivos.

Mensajes inquietantes en redes

En conversaciones de Discord y Snapchat, bajo el alias “Crazy Nikolaz”, el joven describía sus planes como “Parkland parte dos” y afirmaba: “Estoy cerca de disparar al mío. Tengo un AR-15”.

Según documentos judiciales, planeaba ejecutar el ataque durante la hora del almuerzo, “porque presentaría el entorno más rico en objetivos”.

Posteriormente, al ser interrogado por la policía, Shockley dijo que todo había sido una broma y que “jamás lo haría”. Alegó que buscaba ayuda y que sufría de pensamientos violentos persistentes.

Problemas de salud mental y antecedentes de acoso

Shockley relató a las autoridades que había sido víctima de acoso escolar y que su salud mental se deterioró después de un accidente en septiembre de 2022, cuando fue atropellado por un presunto conductor ebrio. El impacto le causó fractura de cráneo y lesiones cerebrales.

Documentos judiciales señalan que el estudiante solicitó apoyo psicológico al distrito escolar, pero su padre rechazó el tratamiento porque “no creía en la salud mental”, según un funcionario.

En uno de sus diarios, fechado el 16 de diciembre de 2024, Shockley escribió: “Tengo muchos pensamientos homicidas. Estos pensamientos parecen no detenerse nunca. Agradezco mi oportunidad de vivir, pero me da miedo vivir”.

De ser declarado culpable, el joven podría enfrentar hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000 dólares. La audiencia de sentencia se realizará el próximo 24 de noviembre en el tribunal federal de Indiana.

