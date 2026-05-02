Masajista de Kansas es acusado de agredir sexualmente a varias de sus clientas

Un masajista de Kansas es acusado de agredir sexualmente a varias mujeres que atendía como clientas.

Aaron P. Borger, de 44 años, quien según las autoridades trabajaba como masajista en un estudio de yoga en Baldwin City, Kansas, enfrenta dos cargos de violación, cinco cargos de agresión sexual con agravantes y cuatro cargos de agresión sexual menor, según consta en los registros judiciales de Kansas.

Borger fue arrestado el 8 de abril, informó el Departamento de Policía de Baldwin City, y en un principio solo se le imputaron los dos cargos de violación y el de agresión sexual con agravantes.

“El arresto es resultado de una investigación sobre un presunto incidente ocurrido la semana pasada durante una sesión de masaje en Om Grown Yoga, un establecimiento ubicado en Baldwin City”, indicó el departamento de policía.

Desde entonces, según consta en los registros judiciales, se le han imputado cargos adicionales por presuntos delitos cometidos entre 2024 y abril de 2026.

Según una declaración jurada consultada por People, la policía informó que Borger fue denunciado inicialmente el 3 de abril por una mujer que alegó que la penetró digitalmente durante un masaje.

Tras el anuncio del arresto de Borger, la declaración jurada indicó que más mujeres se presentaron para denunciar haber sido agredidas por él durante masajes.

La policía informó que Borger también trabajaba en una clínica quiropráctica en Grandview, Missouri.

“Nuestra oficina agradece a estas víctimas por denunciar y compartir sus historias con las autoridades”, declaró el fiscal de distrito del condado de Douglas, Dakota Loomis, en un comunicado, según KCTV.

“Si alguna persona cree haber sido víctima de contacto inapropiado y no consentido por parte del Sr. Borger o cualquier otro profesional de la salud, sepa que hay agentes de la ley y fiscales que la escucharán y exigirán responsabilidades a quienes la perjudicaron”, agregó.

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