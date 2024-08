Médico de California enfrenta demanda colectiva por una cámara oculta en el baño de una clínica

Un médico de California que fue arrestado en junio en relación con una cámara oculta que supuestamente se encontró en el baño de la clínica donde trabajaba, enfrenta una demanda por parte de varias familias de las víctimas que afirman haber sido afectadas.

Nicholas Vanderhyde, de 40 años, fue arrestado después de una investigación sobre una cámara oculta que se encontró en el baño de una clínica de Santa Clarita, California, dijeron las autoridades en ese momento.

De acuerdo con la denuncia penal citada por medios locales como Eyewitness News y The Santa Clarita Valley Signal, el quiropráctico enfrenta cargos por posesión de pornografía infantil.

Son 11 familias las que presentaron una demanda contra él y la clínica Joint Chiropractic. La investigación se desarrolló el 8 de mayo cuando una empleada de la clínica supuestamente encontró una cámara pegada en secreto a un gabinete y conectada a un banco de energía en el baño.

La empleada, que no fue identificada, reveló que descubrió la cámara cuando fue a buscar su teléfono, que estaba en el gabinete, después de usar el baño.

“Estaba apuntando directamente al inodoro, por lo que definitivamente tenían como objetivo grabar a las personas que usaban el baño, las partes privadas de las personas”, dijo.

Una investigación llevó a las autoridades a Vanderhyde, quien fue arrestado el pasado 4 de junio, aunque fue puesto en libertad bajo fianza, según KTLA.

Pudo grabar a menores de edad

Después del descubrimiento, la empresa envió un correo electrónico a los pacientes en junio, según una captura de pantalla del mensaje incluido en la demanda.

El correo electrónico decía que la cámara estuvo instalada del 6 al 8 de mayo y que podría haber capturado imágenes de aproximadamente 20 personas.

Ahora, en una demanda presentada el pasado 29 de julio, 17 personas que afirman ser expacientes, incluidos cuatro menores, afirman que Vanderhyde violó su privacidad después de que supuestamente “colocó a propósito, estratégicamente y clandestinamente” la cámara en el baño “para grabar a los pacientes, incluidos niños pequeños, en estados de desnudez”.

La demanda, obtenida por People, alega además que la clínica no ayudó a los pacientes a determinar “si su cuerpo desnudo o parcialmente desnudo fue retenido en imágenes en los dispositivos tecnológicos del Dr. Vanderhyde, o si su imagen fue distribuida electrónicamente de alguna manera”.

La demanda alega además que The Joint sabía que Vanderhyde era un “depredador” que “empleaba medidas de tratamiento que no estaban dentro del alcance de los servicios ofrecidos generalmente por The Joint”, pero que la clínica le permitió continuar haciéndolo sin ninguna investigación.

“Se le permitió al Dr. Vanderhyde continuar tratando a los pacientes a su manera deshonesta, incluyendo insistir en un masaje en la parte superior e interna del muslo tocando al menos la vagina de un paciente”, se lee en una parte de la demanda.

En una declaración, el centro quiropráctico Joint dijo que no discutirían “asuntos legales en curso”, pero que “la seguridad de nuestros pacientes y personal, y la integridad del servicio que brindamos, son siempre nuestras principales prioridades”, según Eyewitness News.

