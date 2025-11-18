Condenan a nueve días de prisión a fan que se abalanzó contra Ariana Grande en Singapur

El joven australiano Johnson Wen, quien se hace llamar Pyjama Man, fue condenado por las autoridades de Singapur a pasar 9 días en prisión por su actuar en la premier de la película ‘Wicked For Good’, en donde se abalanzó en contra de Ariana Grande durante su andar por la alfombra amarilla.

El influencer, quien es famoso por interrumpir conciertos y otro tipo de eventos, deberá ahora responder ante las autoridades del país asiático tras ser acusado de ser una molestia pública y de alterar el orden.

La condena a la que se hizo acreedor Pyjama Man se dio a conocer, el pasado lunes 17 de noviembre, luego de que el señalado se declarara culpable de las acusaciones que pesaban en su contra.

De haberse declarado no culpable, Johnson pudo haber enfrentado una pena de hasta tres meses de cárcel o una multa económica.

En su lugar el tribunal del país asiático optó por condenarlo a nueve días de prisión con el fin de sentar un precedente y también por considerar que su actuar irresponsable puso en peligro a Ariana Grande, así como a los asistentes al evento.

¿Qué hizo Pyjama Man?

El joven, de 26 años, burló el cerco del seguridad y se abalanzó hacia donde estaba Ariana Grande durante su andar por la alfombra amarilla, provocando la rápida reacción de la actriz Cynthia Erivo y del cuerpo de seguridad, quienes evitaron que el influencer consiguiera su cometido de acercarse a la bella actriz.

Si bien Ariana Grande no levantó cargos en su contra, el actuar de Johnson Wen ha estado en boca de todos y ha llevado a algunos a revivir otras interrupciones que ha protagonizado, como cuando se subió al escenario durante los conciertos de Katy Perry, de The Weeknd, o cuando invadió diversas disciplinas deportivas.

