Acusan al hombre que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de ‘Wicked’ en Singapur

Johnson Wen, un australiano conocido en las redes sociales como “El Hombre de la Pijama” y que se autodenomina “troll”, fue acusado formalmente el viernes por alteración del orden público después de abalanzarse sobre la cantante y actriz Ariana Grande durante la alfombra amarilla del estreno asiático de ‘Wicked: For Good’ el jueves en Universal Studios Singapore.

El incidente, capturado en numerosos videos por asistentes al evento y que rápidamente se volvió viral, muestra a Grande interactuando con sus fans y firmando autógrafos mientras tomaba de la mano a su compañera de reparto, Michelle Yeoh.

En un momento, Wen aparta bruscamente a los fotógrafos, corre hacia la artista y la abraza, dejándola “visiblemente atónita”.

La reacción fue inmediata

Cynthia Erivo, quien también formaba parte del grupo y sostenía la otra mano de Yeoh, se lanzó hacia Wen para apartarlo, mientras el equipo de seguridad del evento acudía a intervenir.

Tras el forcejeo, Yeoh y Erivo rodearon a Grande para protegerla antes de que el elenco reanudara su recorrido por la alfombra. Wen fue escoltado fuera por seguridad, aunque un video de TikTok reveló que intentó acercarse a Grande por segunda vez, pero fue interceptado antes de lograrlo.

Según informes de la BBC, Wen, que no contaba con representación legal durante su comparecencia ante el tribunal, podría enfrentar una multa de hasta 2.000 dólares singapurenses (aproximadamente 1.540 dólares estadounidenses) si es declarado culpable.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Wen publicó un video del incidente en su perfil de Instagram, agradeciendo a la estrella en el pie de foto: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo”, escribió junto a un emoji de corazón.

En un mensaje posterior a NBC News, se describió a sí mismo como un “mega fan” y declaró: “Soñé con conocerla y ahora mis sueños se han hecho realidad”. El medio señaló que Wen no respondió a las preguntas sobre la reacción negativa en línea ni sobre la posibilidad de haber asustado a Grande.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con fans y la propia compañera de reparto de Grande condenando enérgicamente las acciones de Wen.

Los seguidores de la cantante expresaron su indignación, recordando el trauma que arrastra la artista desde el atentado con bomba en su concierto de Manchester en 2017 y su franqueza sobre su ansiedad y trastorno de estrés postraumático.

