Ariana Grande advierte que su gira Eternal Sunshine será su último gran espectáculo

Ariana Grande pronto volverá a los escenarios. El próximo años, la cantante estadounidense comenzará su gira Eternal Sunshine, su primer tour en seis años y el último en un largo tiempo.

En una entrevista en el podcast Good Hang, la cantante describió esta gira como un “último adiós” y aclaró que no tiene planes de realizar un tour de esta magnitud nuevamente en un futuro cercano.

“Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo”, dijo la cantante.

Grande aseguró que estos show son especiales para ella y por eso está dará lo mejor de ella. “Va a ser precioso y estoy muy agradecida por eso; creo que por eso lo estoy haciendo, porque pienso: ‘Un último gran momento’. Por ahora”, dijo.

Después de casi siete años sin presentarse en grandes escenarios, Ariana regresa con una gira que comenzará el 6 de junio de 2026 en el Oakland Arena de Oakland, California.

Posteriormente, la cantante recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, como Los Ángeles, Austin, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montreal y Chicago, donde terminará la etapa norteamericana el 5 de agosto.

Además de su gira por Norteamérica, Ariana tiene preparada una serie de diez conciertos en Londres, que marcarán su compromiso más extenso en el Reino Unido en varios años. La gira culminará el 1 de septiembre en el famoso O2 Arena de Londres, consolidando así un cierre especial para el ciclo de presentaciones.

Actualmente, Ariana Grande está involucrada en proyectos cinematográficos, entre ellos la comedia Focker In-Law. “Ahora mismo estoy rodando una película porque es un papel que me encantó, leí el guion, es divertido, me encanta el reparto y estoy emocionadísima”, dijo Grande sobre el filme.

