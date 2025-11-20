Cynthia Erivo habla sobre el momento en que protegió a Ariana Grande

Durante su aparición en el programa ‘Today’, la actriz y cantante Cynthia Erivo reveló los detalles del aterrador momento en que un hombre irrumpió en la alfombra amarilla del estreno en Singapur de ‘Wicked: For Good’ y se abalanzó sobre su compañera de reparto, Ariana Grande.

El incidente, ocurrido el 13 de noviembre, interrumpió la glamourosa gala que contaba con la presencia de estrellas como Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

Johnson Wen, un personaje australiano de las redes sociales conocido como “El Hombre del Pijama”, saltó la barricada, apartó a fotógrafos y agarró a una visiblemente conmocionada Ariana Grande.

“No estaba pensando en nada”

Al ser entrevistada por Savannah Guthrie, Erivo describió su reacción instantánea. “No estaba pensando en nada”, confesó la artista. “Solo quería asegurarme de que mi amigo estuviera a salvo”. En cuestión de segundos, Erivo, con ayuda de seguridad, intervino para proteger a Grande.

Aunque Erivo se mostró conciliadora al afirmar “Estoy segura de que no tenía intención de hacernos daño”, también destacó la gravedad del acto: “pero nunca se sabe con estas cosas, y quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”.

Wen no solo fue arrestado y acusado de alteración del orden público, sino que posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a nueve días de prisión. Incluso, en un acto de insensibilidad, se jactó del incidente en redes sociales, agradeciendo a Grande “por dejarme saltar contigo en la alfombra amarilla”.

Este comportamiento provocó indignación, especialmente entre los seguidores de Ariana Grande, quienes condenaron las acciones de Wen y expresaron su preocupación por la cantante, quien ya ha hablado abiertamente sobre la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático que sufre tras el atentado de Manchester en 2017.

El apoyo a Grande no se limitó a Erivo. Marissa Bode, otra integrante del elenco que interpreta a Nessarose, calificó a Wen de “fan y un perdedor” en un contundente video en TikTok, criticando amargamente la búsqueda de notoriedad a expensas de la seguridad de una persona.

Seguir leyendo: