Cynthia Erivo analizó su amistad con Ariana Grande: “Hay tan poca conversación sobre la amistad femenina”

La química entre Cynthia Erivo y Ariana Grande durante la promoción de ‘Wicked: For Good’ a finales de 2025 no solo impulsó el éxito de la película, también desató un intenso debate mediático. La constante muestra de afecto, gestos de complicidad y el evidente vínculo emocional entre las actrices se convirtieron en objeto de escrutinio y especulaciones que se hicieron virales, llevando a muchos preguntarse sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Meses después del revuelo, Cynthia Erivo abordó el tema y lo catalogó como una “extraña fascinación” que despertó su amistad. En una sincera entrevista con la revista británica Stylist, la actriz británica ofreció una reflexión sobre el fenómeno, atribuyendo el interés a una carencia cultural más amplia: la falta de representación de amistades femeninas profundas y platónicas en los medios de comunicación.

“Creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas —íntimas— y no amantes“, afirmó Erivo, intérprete de Elphaba.

La actriz sostuvo que el público parecía convencido de que sus interacciones eran una actuación para las cámaras o la prueba de un romance secreto. Para Erivo, esta reacción revela una incapacidad social para concebir la conexión emocional entre mujeres fuera del ámbito romántico.

Cynthia Erivo and Ariana Grande on the set of ‘WICKED: FOR GOOD’ pic.twitter.com/DnGNCH8cuT — Film Updates (@FilmUpdates) December 30, 2025

Sobre la amistad femenina

“Creo que es porque hay tan poca conversación sobre la amistad femenina platónica que es cercana y real, aunque esté en todas partes“, enfatizó, añadiendo que “no estamos acostumbrados a verla en cámara, frente a la gente”.

La artista defendió el derecho a la intimidad emocional y señaló que “una relación donde las personas están conectadas a veces incomoda”, ya que la sociedad no enseña a valorar que esos vínculos platónicos pueden ser igualmente beneficiosos y profundos.

A lo largo de la gira de prensa, Ariana Grande también ofreció su perspectiva sobre los virales gestos de cariño, como aquel en el que aparece sosteniendo el dedo de su co-estrella.

En el podcast ‘Good Hang’ de Amy Poehler, Grande explicó que canaliza mucha energía a través del contacto físico, una necesidad que se acentuó durante el rodaje y la promoción. Lejos de ser una estrategia, la cantante describió estos actos como formas espontáneas de apoyo y conexión emocional para sobrellevar juntas la intensidad del momento.

“Pensé que mi amiga podría necesitar algo frente a la intensidad de las preguntas”, justificó sobre el viral gesto del dedo, confesando que ni siquiera fue consciente de lo que hacía en ese instante.

La solidez de este vínculo trascendió las entrevistas y se hizo evidente en situaciones de la vida real. Durante el estreno de la película en Singapur, Erivo no dudó en interponerse cuando un influencer se aproximó de forma abrupta a Grande y la ayudó en ese momento tan difícil.

